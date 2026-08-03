Violento ataque a una alumna en Perico: realizaron 4 allanamientos con 6 demorados

Escuela de Comercio de Perico: Alumna fue golpeada y herida afuera de un colegio

Una alumna de la Escuela de Comercio N° 1 “José Manuel Estrada” de Perico fue brutalmente agredida el miércoles 29 de julio en inmediaciones del establecimiento educativo. Por el hecho hay seis personas demoradas: cinco mayores de edad y un menor .

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El ataque ocurrió alrededor de las 19, cuando la joven se encontraba cerca del edificio escolar. La agresión habría sido protagonizada por otra estudiante y familiares de la presunta atacante.

La víctima recibió golpes y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Además, le cortaron el cabello y le sustrajeron el teléfono celular.

El comisario Eduardo Palacios, de la Unidad Regional N° 6, explicó que durante el domingo 2 de agosto se realizaron procedimientos en distintos puntos de Perico.

“Se procedió a efectuar varios allanamientos en cuatro domicilios y a la demora de las personas indicadas por la gresca del Comercial N° 1”, informó.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos que serán incorporados a la investigación. “Se procedió al secuestro de teléfonos que puedan vincularlos, como así también de elementos y armas blancas que pudieran tener”, detalló Palacios.

El jefe policial indicó que los celulares serán analizados por pedido de la Fiscalía interviniente, con el objetivo de obtener documentación y material vinculado con el ataque.

Buscan a otra mujer

Palacios confirmó que hasta el momento hay seis personas involucradas y que una de ellas es menor de edad.

“Hasta el momento tenemos seis: todos mayores y uno menor”, señaló el comisario, al referirse a las personas alcanzadas por la investigación. Sin embargo, los procedimientos todavía no finalizaron. “Faltaría una mujer por ser habida para poder continuar”, agregó.

La investigación busca determinar la participación de cada una de las personas señaladas y reconstruir cómo se produjo la agresión contra la estudiante.