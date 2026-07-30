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30 de julio de 2026 - 12:58
Jujuy.

Brutal agresión a una alumna en Perico

La estudiante fue atacada en las afueras de la Escuela de Comercio N°1 de Perico. La familia realizó la denuncia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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De acuerdo con la información brindada por la institución, la agresión habría sido protagonizada por otra estudiante junto a familiares de la presunta agresora. La víctima recibió golpes, sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, le cortaron el cabello y también le sustrajeron el teléfono celular.

La agresión ocurrió afuera de la escuela

La directora del establecimiento, Gladys Párraga, explicó que el episodio se produjo entre estudiantes del turno noche y familiares de una de las involucradas.

“Ayer se produjo una situación de violencia entre estudiantes del turno noche y los familiares de la agresora. Una estudiante fue agredida brutalmente, a ella le cortaron el cabello, recibió cortes profundos en la espalda, le sustrajeron el celular. Los agresores están identificados, se realizó la denuncia correspondiente”, señaló.

El ataque se habría producido en la vereda de la biblioteca escolar, cuando estudiantes se dirigían a la institución. Uno de los jóvenes que acompañaba a la víctima logró ingresar al edificio y avisar a docentes que se encontraban en el interior.

Docentes salieron a asistir a la estudiante

Tras el pedido de ayuda, profesores de la institución salieron para intervenir y asistir a la joven. Ante esa situación, los agresores escaparon del lugar y dejaron a la estudiante tirada en el piso.

Según explicó la directora, la alumna fue asistida luego del ataque y se convocó a sus padres para realizar la denuncia correspondiente. La familia de la víctima, acompañada por docentes, se presentó en la Seccional 21 para dejar asentado el hecho.

Intervino el Ministerio de Educación

Desde la escuela informaron lo ocurrido a supervisión del Ministerio de Educación y también se dio intervención al Departamento de Apoyo Institucional.

La institución analiza los pasos a seguir y no descarta la aplicación de medidas disciplinarias en el marco del acuerdo de convivencia escolar.

“Tenemos un acuerdo de convivencia que debe respetarse y tomaremos también las recomendaciones que nos hagan desde supervisión”, “Tenemos un acuerdo de convivencia que debe respetarse y tomaremos también las recomendaciones que nos hagan desde supervisión”,

Cómo se encuentra la alumna agredida

La joven se encuentra estable, aunque presenta golpes en el cuerpo, el rostro y la cabeza. Además, tiene dolores internos producto de la agresión sufrida.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa de Perico por el nivel de violencia registrado en las inmediaciones del establecimiento y por la participación de familiares de una de las estudiantes involucradas.

Lo que tenés que saber

  • El hecho ocurrió en Perico.
  • Fue en las afueras de la Escuela de Comercio N°1 “José Manuel Estrada”.
  • La agresión ocurrió alrededor de las 19 horas.
  • La víctima es una alumna del establecimiento.
  • Habría sido atacada por otra estudiante y familiares de la agresora.
  • Recibió golpes de puño.
  • Sufrió heridas en el rostro y la espalda.
  • Le cortaron el cabello.
  • También le sustrajeron el teléfono celular.
  • La denuncia fue realizada en la Seccional 21.
  • La escuela informó el caso al Ministerio de Educación.
  • Intervino el Departamento de Apoyo Institucional.
  • La alumna se encuentra estable, con golpes y dolores internos.

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