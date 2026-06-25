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25 de junio de 2026 - 15:59
Jujuy.

Alumnos intoxicados en una escuela de Perico: habló la vicedirectora

Los estudiantes de sexto grado habrían ingerido levomepromazina dentro del establecimiento de Perico. El MPA investiga cómo accedieron al medicamento.

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EscuelaPrimaria N.º 214 “Ejército del Norte”

Escuela Primaria N.º 214 “Ejército del Norte”

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Escuela Primaria N.º 214 “Ejército del Norte”

MarcelaMontenegro es la vicedirectora del turno tarde

Marcela Montenegro es la vicedirectora del turno tarde

8 alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria 214 “Ejército del Norte”, ubicada en el barrio Santa Rosa de Perico, resultaron intoxicados durante la tarde del miércoles tras ingerir pastillas dentro del establecimiento.

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Marcela Montenegro es la vicedirectora del turno tarde, quien en diálogo con Canal 4 dijo que “se activó el protocolo como corresponde, se llamó al SAME y se habló con los tutores”. Los niños fueron trasladados al hospital Arturo Zabala y dos debieron ser derivados al Hospital Materno Infantil.

El episodio comenzó alrededor de las 18.30, cuando una docente observó que uno de los estudiantes se descompensó repentinamente dentro del aula. “El protocolo se activa siempre con los docentes. Ellos nos informan sobre alguna situación y se actúa inmediatamente”.

Marcela Montenegro es la vicedirectora del turno tarde
Marcela Montenegro es la vicedirectora del turno tarde

Marcela Montenegro es la vicedirectora del turno tarde

En ese procedimiento habrían encontrado una tableta con pastillas que contenían levomepromazina, un medicamento de venta bajo receta y con fuertes efectos sedantes. La directiva aseguró que desconocen cómo ingresó el medicamento. “No sabemos nada de eso. Todo está en investigación”.

Más alumnos intoxicados

Luego de la primera descompensación, se advirtió que otros estudiantes del mismo grado también habrían consumido el medicamento y comenzaban a presentar diferentes síntomas de malestar. “Nosotros actuamos ante lo que pasa en el momento y se activa el protocolo, que es lo que manejamos siempre en todas las escuelas”.

“Con los papás simplemente nos comunicamos y ellos nos transmitieron que estaban bien. Actualmente, los niños ya están de alta. Solo hay dos que quedaron en el Hospital de Niños en observación”, explicó la vicedirectora.

Escuela Primaria N.º 214 "Ejército del Norte"
Escuela Primaria N.º 214 “Ejército del Norte”

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El protocolo en la escuela de Perico

“Nosotros nos comunicamos inmediatamente con la Dirección de Acompañamiento que tenemos. Ellos nos brindan asesoramiento sobre cómo trabajar. Estos son signos de alerta que tenemos que tener siempre presentes y trabajarlos con toda la institución”, recalcó Montenegro.

“La actividad en nuestra institución es normal, pero se les brinda un espacio a los niños porque han vivido una situación. Hay que ofrecerles un espacio de escucha y atención permanente, por supuesto”, y dijo que en el resto de los alumnos “hubo preocupación, pero no se alteraron”.

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