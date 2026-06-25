Al menos 10 alumnos se intoxicaron con pastillas en una escuela de Perico

Al menos diez alumnos de sexto grado de una escuela primaria de Perico resultaron intoxicados durante la tarde del miércoles luego de ingerir pastillas dentro del establecimiento. Los niños fueron trasladados al hospital Arturo Zabala y dos de ellos, debido a la complejidad de sus cuadros, fueron derivados al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy.

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El episodio ocurrió en la Escuela Primaria N.º 214 “Ejército del Norte” , ubicada en el barrio Santa Rosa. La situación generó preocupación entre las familias y activó un operativo sanitario, mientras el Ministerio Público de la Acusación comenzó a investigar cómo llegó el medicamento a manos de los estudiantes.

La situación comenzó alrededor de las 18.30, cuando una docente observó que uno de los alumnos se descompensaba de manera repentina dentro del aula.

Ante lo ocurrido, la maestra informó a la vicedirectora y las autoridades del establecimiento revisaron las pertenencias del estudiante. Allí habrían encontrado una tableta de pastillas que contenía levomepromazina, un medicamento de venta bajo receta y con fuertes efectos sedantes.

El personal escolar dio aviso al SAME y el primer niño fue trasladado de urgencia al hospital Arturo Zabala, donde ingresó con síntomas compatibles con una intoxicación.

Escuela - perico (1)

Otros compañeros también habían ingerido las pastillas

Minutos más tarde, las autoridades tomaron conocimiento de que otros alumnos del mismo grado también habían consumido el medicamento y comenzaban a presentar malestar.

La emergencia obligó a desplegar un nuevo operativo para trasladar a todos los afectados hasta el hospital de Perico. Los reportes difundidos inicialmente hablaban de al menos diez estudiantes, aunque información posterior indicó que el número total habría ascendido a once.

Dos de los niños presentaron cuadros que requerían una atención de mayor complejidad y fueron derivados al Hospital Materno Infantil de la capital jujeña, donde quedaron bajo observación médica.

La identidad de los estudiantes debe mantenerse en reserva debido a que todos son menores de edad.

Investigan cómo llegaron las pastillas a la escuela

El Ministerio Público de la Acusación tomó intervención para determinar de dónde provenía el medicamento, cómo llegó al establecimiento y de qué manera fue distribuido entre los estudiantes.

El ayudante fiscal de turno dispuso preservar muestras para realizar análisis de laboratorio. También intervino personal de Sanidad Policial, que acudió a los hospitales para conocer el estado de los niños y colaborar con las medidas investigativas.

Las autoridades educativas y judiciales trabajan para reconstruir lo sucedido y establecer posibles responsabilidades. Por el momento, no se informó oficialmente cuál era el destino original de las pastillas ni cómo quedaron al alcance de los alumnos.

Cuál es el fármaco que se encontró

La levomepromazina (también conocida como metotrimeprazina) es un medicamento antipsicótico clásico perteneciente a la familia de las fenotiazinas. Posee fuertes propiedades sedantes, ansiolíticas y analgésicas.

Se utiliza principalmente para:

Psiquiatría: Tratamiento de la esquizofrenia, psicosis agudas y control de estados de agitación, excitación motriz o ansiedad severa.

Tratamiento de la esquizofrenia, psicosis agudas y control de estados de agitación, excitación motriz o ansiedad severa. Inducción del sueño: Por su potente efecto sedante, a veces se prescribe fuera de etiqueta para tratar el insomnio grave.

Por su potente efecto sedante, a veces se prescribe fuera de etiqueta para tratar el insomnio grave. Cuidados paliativos: Alivio de náuseas y vómitos difíciles de tratar, y para manejar el dolor intenso, la confusión y la agitación en pacientes en etapa terminal.

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