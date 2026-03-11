Sin clases en Perico por las fuertes lluvias

La ciudad de Perico amaneció este miércoles 11 de marzo con importantes anegamientos tras varias horas de lluvia intensa. Uno de los sectores más comprometidos volvió a ser la avenida Canadá, donde la acumulación de agua cubrió buena parte de la calzada y complicó la circulación en una zona clave de la ciudad.

La situación impactó también en la actividad escolar. El Colegio Secundario N° 7, ubicado en ese sector, suspendió las clases por las dificultades de acceso para estudiantes y docentes, en medio de calles anegadas y serios problemas para transitar.

La avenida Canadá de Perico bajo agua La avenida Canadá no es un punto menor dentro de Perico. Se trata de una arteria extensa y muy transitada, que conecta barrios densamente poblados y concentra buena parte del movimiento diario de la ciudad. Cada vez que llueve con fuerza, el sector muestra una postal que se repite en diversos puntos de la provincia: agua sobre la calzada, circulación reducida y complicaciones para vecinos, motociclistas y familias que intentan trasladarse.

Los barrios Norte Argentino y La Posta, en las inmediaciones, también quedaron afectados por la acumulación de agua. En videos difundidos por vecinos durante la mañana se observa una fuerte correntada sobre la avenida, en una escena que volvió a exponer la falta de escurrimiento en la zona.

Sin clases en Perico El problema llegó a la escuela La suspensión de clases en el Secundario 7 volvió a poner el foco en un problema que no es nuevo. Ya en marzo de 2025, la misma institución había quedado prácticamente aislada por el agua acumulada en calle Portugal, con alumnos que llegaban con la ropa y el calzado mojados. En aquel momento, desde la escuela advertían que no se trataba solo de la lluvia, sino también de un problema con un canal que colapsaba y agravaba toda la zona. Ese antecedente refuerza el reclamo de vecinos y de la comunidad educativa, que desde hace tiempo vienen denunciando que cada tormenta vuelve a dejar al sector en una situación crítica.

