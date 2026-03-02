Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de Luisana Elizabeth Aguirre, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez en la ciudad de Perico.

Desaparición y denuncia Según detallaron oficialmente, la joven se encuentra desaparecida desde el 28 de febrero de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 2 de marzo en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy.

A partir de la presentación formal, se activó el protocolo correspondiente para dar con su paradero y se solicita la colaboración de la comunidad.

Características físicas Luisana Elizabeth Aguirre es de tez trigueña y contextura física delgada. Tiene cabello negro, largo hasta la cintura, con flequillo, y ojos de color negro.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición. JOVEN DESAPARECIDA Cómo aportar información Desde el CINDAC solicitaron que cualquier persona que pueda brindar datos que ayuden a encontrarla se comunique de manera inmediata a los siguientes números: 911

3886860239

3886828607 También pueden dirigirse a la unidad policial más cercana.

