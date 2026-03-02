Día de la Mujer: ¿ya tenés planes? Te contamos qué hacer y qué regalar

La cita será el sábado 8 de marzo desde las 12 horas con un almuerzo de cuatro pasos, música en vivo, sorteos y premios. El chef ejecutivo Damián Héctor Ortegoza diseñó un menú especial que incluye:
Recepción:
Tambor de choclo con corazón de queso y salsa tatemada.
Entrada:
Tartar de tomate con base de palta y tierra de aceitunas.
Plato principal (a elección):
• Malfatis con salsa de jamón crudo y tomates secos.
• Ojo de bife con puré de cabutia, zanahoria, jengibre, tomate y cebolla asada.
Postre (a elección):
• Sopa fría de mango con merengue y frutos rojos.
• Cheesecake de frutos rojos.
El almuerzo incluye copa de vino, cerveza, gaseosa o trago.
El valor es de $48.000 por persona y $27.000 el menú infantil.
La propuesta se completa con velas, ambientación especial y una jornada pensada para crear un recuerdo inolvidable.
Mes de la Mujer: Spa Day 4x3
Durante todo marzo, el Altos de la Viña Spa ofrece una promoción especial 4x3: pagan tres y disfrutan cuatro personas. El Spa Day incluye circuito hídrico más terapia descontracturante de 45 minutos por $190.000 final para cuatro mujeres.
Como bonus, la reserva incluye una degustación clásica para una persona en Bodega Antropo Wines. La promoción es válida del 1 al 31 de marzo, con reserva previa y sujeta a disponibilidad.
Desde la organización invitan a celebrar entre amigas y regalar experiencias de bienestar con Gift Cards que se envían al instante por mail.