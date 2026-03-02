lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 15:30
Imperdible.

Día de la Mujer: ¿ya tenés planes? Te contamos qué hacer y qué regalar

Altos de la Viña prepara una propuesta exclusiva para el 8 de marzo con menú gourmet, música en vivo y descuentos especiales durante todo el mes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Día de la Mujer en Altos de la Viña.

El próximo 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer, Altos de la Viña invita a celebrar con una experiencia gastronómica y de bienestar pensada especialmente para homenajearlas.

La cita será el sábado 8 de marzo desde las 12 horas con un almuerzo de cuatro pasos, música en vivo, sorteos y premios. El chef ejecutivo Damián Héctor Ortegoza diseñó un menú especial que incluye:

Recepción:

Tambor de choclo con corazón de queso y salsa tatemada.

Entrada:

Tartar de tomate con base de palta y tierra de aceitunas.

Plato principal (a elección):

• Malfatis con salsa de jamón crudo y tomates secos.

• Ojo de bife con puré de cabutia, zanahoria, jengibre, tomate y cebolla asada.

Postre (a elección):

• Sopa fría de mango con merengue y frutos rojos.

• Cheesecake de frutos rojos.

El almuerzo incluye copa de vino, cerveza, gaseosa o trago.

El valor es de $48.000 por persona y $27.000 el menú infantil.

La propuesta se completa con velas, ambientación especial y una jornada pensada para crear un recuerdo inolvidable.

altos de la viña
Mes de la Mujer: Spa Day 4x3

Durante todo marzo, el Altos de la Viña Spa ofrece una promoción especial 4x3: pagan tres y disfrutan cuatro personas. El Spa Day incluye circuito hídrico más terapia descontracturante de 45 minutos por $190.000 final para cuatro mujeres.

Como bonus, la reserva incluye una degustación clásica para una persona en Bodega Antropo Wines. La promoción es válida del 1 al 31 de marzo, con reserva previa y sujeta a disponibilidad.

Desde la organización invitan a celebrar entre amigas y regalar experiencias de bienestar con Gift Cards que se envían al instante por mail.

