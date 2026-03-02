lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 18:09
Solidaridad.

Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

Con el fin de tender una mano a madres y padres que deben trabajar los fines de semana y feriados, la asociación civil Cuidando Infancias reabre su Espacio de Cuidado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Cecilia Laserre, integrante de la organización, explicó, en diálogo con Canal 4, que este año volverán a poner en funcionamiento el “Espacio de Cuidado”, un hogar que años atrás ya había trabajado con la comunidad.

“Lo vamos a reactivar abriéndolo solamente los sábados y los días feriados, para cuidar niños entre dos y ocho años, cuyos padres tengan que salir a trabajar”, detalló. La iniciativa busca cubrir una necesidad concreta, ya que muchas guarderías no abren esos días.

El espacio funcionará durante 12 horas los sábados y estará destinado a acompañar a familias que no cuentan con alternativas de cuidado en jornadas no laborales habituales.

solidaridad 22.jpg
Solidaridad con ni&ntilde;os juje&ntilde;os.

Solidaridad con niños jujeños.

Convocatoria abierta a voluntarios

Laserre aclaró que no se buscan voluntarios para el cuidado directo de los niños, ya que esas tareas estarán a cargo de personal especializado y remunerado.

“Necesitamos voluntarias y voluntarios para las tareas extras que conlleva cuidar a los niños: abrir la puerta, recibirlos, servir la merienda y el almuerzo”, señaló.

Se solicita una disponibilidad de seis horas, una vez al mes, ya sea sábado o feriado. La convocatoria está abierta principalmente a mayores de 18 años, aunque también pueden acercarse jóvenes de 16 o 17 interesados en participar.

La reunión informativa será el jueves 5 de marzo a las 20 horas en Patricias Argentinas sin número, entre San Martín y 19 de Abril, en un portón ubicado sobre una pared azul. Para más información, se puede llamar al 388-596-4444.

