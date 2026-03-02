Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

La asociación civil Cuidando Infancias reactivará su servicio de cuidado infantil los sábados y feriados y lanzó una convocatoria para sumar voluntarias y voluntarios que colaboren en tareas de apoyo.

Cecilia Laserre, integrante de la organización, explicó, en diálogo con Canal 4, que este año volverán a poner en funcionamiento el “Espacio de Cuidado”, un hogar que años atrás ya había trabajado con la comunidad.

“Lo vamos a reactivar abriéndolo solamente los sábados y los días feriados, para cuidar niños entre dos y ocho años, cuyos padres tengan que salir a trabajar”, detalló. La iniciativa busca cubrir una necesidad concreta, ya que muchas guarderías no abren esos días.

El espacio funcionará durante 12 horas los sábados y estará destinado a acompañar a familias que no cuentan con alternativas de cuidado en jornadas no laborales habituales.

solidaridad 22.jpg Solidaridad con niños jujeños.

Convocatoria abierta a voluntarios

Laserre aclaró que no se buscan voluntarios para el cuidado directo de los niños, ya que esas tareas estarán a cargo de personal especializado y remunerado.

“Necesitamos voluntarias y voluntarios para las tareas extras que conlleva cuidar a los niños: abrir la puerta, recibirlos, servir la merienda y el almuerzo”, señaló.

Se solicita una disponibilidad de seis horas, una vez al mes, ya sea sábado o feriado. La convocatoria está abierta principalmente a mayores de 18 años, aunque también pueden acercarse jóvenes de 16 o 17 interesados en participar.

La reunión informativa será el jueves 5 de marzo a las 20 horas en Patricias Argentinas sin número, entre San Martín y 19 de Abril, en un portón ubicado sobre una pared azul. Para más información, se puede llamar al 388-596-4444.