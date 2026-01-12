lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 17:38
Salud mental.

Cuando un elogio ayuda y cuando hiere: claves de la psicología de un gesto cotidiano

No todos los elogios son iguales. El contexto define si ayudan, hieren o incomodan. Qué dice la psicología sobre esta forma cotidiana de validar al otro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Halago - Imagen ilustrativa Foto de archivo en Todo Jujuy

Los elogios y los piropos conviven en la vida social, pero no todos impactan igual. Desde la perspectiva de la psicología, las claves no están en la frase en sí, sino en el contexto, la pertinencia y la relación entre quien lo dice y quien lo recibe.

Lee además
Crean el Programa Nacional de Formación en Salud Mental. 
Histórico.

Por primera vez en Argentina, se crea un programa nacional de formación en Salud Mental
Crecen las consultan por salud mental año por año.
Factores.

Salud mental en 2025: "Los vínculos y la mala gestión de emociones crean bastante ansiedad"

Un elogio puede fortalecer la autoestima, mejorar la confianza y crear vínculos. Pero también puede resultar invasivo, incómodo o incluso activar recuerdos dolorosos si llega en el momento inadecuado o de la persona equivocada.

Así lo explicó la psicóloga Anabella Serventi (MN 76.890), quien analizó qué funciona, qué no y por qué el reconocimiento refuerza la salud emocional.

Contexto y pertinencia: el factor que define todo según la psicología

Serventi hizo una distinción fundamental: “Lo más importante del halago, del elogio, del piropo, es el contexto”. Según indicó, no se trata solo de lo que se dice, sino de si el otro lo puede recibir sin sentirse avasallado o invadido. Los llamados “piropos negativos”, o aquellos esos que buscan exhibir ingenio o astucia, no suelen tener en cuenta a quien los recibe. “No hay conexión con el destinatario del elogio”, señaló. Y eso puede activar inseguridad, miedo o incomodidad.

También advirtió que nadie conoce el historial emocional del otro como una premisa para tener en todo momento. “No sabemos qué traumas o malos momentos puede tener detrás, y algo que parece inocente para uno puede ser demasiado para el otro”, puntualizó la psicologa.

Validación, autoestima y vínculos seguros

Cuando el elogio se da dentro de un entorno de confianza y respeto, el impacto cambia por completo. Según la especialista, “mejora y fortalece los lazos sociales” y activa zonas de seguridad emocional conocidas como apego seguro, donde la persona siente que puede vincularse sin riesgo.

Pero alerta sobre otro extremo: la ausencia total de reconocimiento. “Que no te digan nunca nada genera mucha inseguridad”, explicó Serventi . En esos casos aparecen estilos de apego ansioso o desorganizado, donde el otro nunca termina de saber si lo que hace está bien recibido.

Embed - ANABELLA SERVENTI TJ

Piropo vs halago: no son lo mismo

Serventi también marcó una diferencia entre dos conceptos usados como sinónimos, pero que no lo son. “El piropo tiene que ver más con cuestiones personales o incluso de lo físico, y el halago con conductas, acciones y valores”, remarcó. Para la especialista, elogiar el esfuerzo, el compromiso o la creatividad suele generar efectos más duraderos que elogiar sólo la apariencia.

También hay momentos donde el elogio puede incomodar aunque sea bienintencionado. Se da especialmente en situaciones donde la persona expresa dolor o malestar emocional, como en cuadros depresivos: “Si alguien te dice que está mal y vos le respondés con halagos, lo empezás a incomodar, porque no lo estás escuchando”, explicó.

Para la psicóloga, la regla básica es clara: el elogio funciona cuando acompaña, no cuando tapa.

salud mental y los vínculos (1)
Importancia de la salud mental - Psicolog&iacute;a |Foto en Todo Jujuy&nbsp;

Importancia de la salud mental - Psicología |Foto en Todo Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por primera vez en Argentina, se crea un programa nacional de formación en Salud Mental

Salud mental en 2025: "Los vínculos y la mala gestión de emociones crean bastante ansiedad"

Recomendaciones psicológicas para ayudar a la salud mental este verano

Por qué algunas personas evitan publicar fotos en redes sociales, según la psicología

El increíble truco que con un producto de higiene personal saca las hormigas de tu casa para siempre

Lo que se lee ahora
Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Choque en La Viña. video
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel