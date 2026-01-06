Recomendaciones psicológicas para ayudar a la salud mental este verano

Cuáles son los beneficios para la salud mental de pasar tiempo al aire libre. Twitter

Con el verano llegan las vacaciones, el cese de las clases de los niños, del estudio, en fin las personas tenemos un poco más de tiempo para el disfrute, el descanso y recuperar salud mental, pero muchas veces no hacemos consciente esa pausa. La psicóloga Victoria Salas en diálogo con El Cuatro nos comparte algunas recomendaciones para lograrlo.

El momento ideal para “el disfrute” es el verano El verano es la estación que nos invita a parar del trabajo, las obligaciones, a contar con tiempo para el disfrute personal “a las corridas ya no estoy” es necesario “recuperar la tranquilidad, dejar de lado el estrés y hacernos responsables de nuestro cuerpo y salud mental”.

Luz solar nuestra mejor amiga La exposición a la naturaleza activa las hormonas más relacionadas al placer, la alegría y el amor: la dopamina y la serotonina, y al exponernos al sol y la naturaleza, dejamos de lado aquellas que nos enferman como el cortisol.

Trasnochar lo menos posible y cumplir con las horas de sueño recomendadas "Hay que entender que en épocas anteriores cuando oscurecía se dormía" esto con la omnipresencia de pantallas en la vida cotidiana es más difícil, pero la Licenciada nos incita a reconciliarnos con el ritmo circadiano que tiene que ver con el sueño. "Entender que trasnocharse altera mucho nuestro bienestar. Hay que poner horarios de descanso, necesitamos reiniciar nuestro organismo en esta época".

Planificar sólo lo posible y no compararme con otras personas Es necesario organizar la vida cotidiana en este verano con lo que puedo hacer y no frustrarme con aquello que no puedo lograr o que no está a mi alcance. Embed - VICTORIA SALAS LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

