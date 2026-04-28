Salud mental: "La franja etaria más afectada está entre los 15 a 25 años de edad"

La psicóloga Victoria Salas habló en Canal 4 sobre la preocupación que existe por el avance de los problemas de salud mental y advirtió que en los últimos tiempos bajó la edad de las personas más afectadas. “La franja etaria está entre los 15 a 25 años de edad”, señaló, al remarcar que hoy se observa un impacto fuerte en adolescentes y jóvenes.

Durante la entrevista, la profesional sostuvo que el escenario actual es alarmante. “Estamos en una situación bastante grave, por así decirlo. Ha aumentado mucho los números de las personas que atentan contra su vida”, expresó. En ese sentido, insistió en la importancia de hablar de salud mental y de asumirla como una parte fundamental de la vida cotidiana. “Es necesario hablar de salud mental. Empezar a ser responsables de nuestra salud, no solamente física, sino también mental”, afirmó.

Salas explicó que hace algunos años los cuadros más graves aparecían con mayor frecuencia en personas adultas, pero que ahora ese escenario cambió. “ Quizás en otra época eran las personas adultas, adultas mayores, ahora esto ha disminuido en la edad”, dijo. Para la psicóloga, esta situación debe ser una señal de alerta para las familias y para toda la sociedad. “Tenemos que entender que es el presente que hoy nos están necesitando como adultos”, remarcó.

En esa línea, planteó que los adultos deben funcionar como referentes cercanos, capaces de acompañar, escuchar y poner límites saludables. También advirtió que no se trata solo de exigir o dar libertad sin control, sino de sostener emocionalmente a niños y adolescentes en un contexto que muchas veces resulta abrumador.

Tener un sólido apoyo social combate la soledad y el aislamiento, factores asociados a riesgos significativos para la salud física y mental. Salud mental.

Redes sociales, incertidumbre y estrés

Otro de los puntos que abordó fue la fuerte influencia de las redes sociales y del flujo constante de información. “Qué terrible es vivir en incertidumbre”, expresó al ser consultada por el impacto que tiene ese bombardeo de noticias en la vida cotidiana. Según dijo, si eso ya afecta a los adultos, el efecto puede ser todavía mayor en chicos y adolescentes.

Por eso remarcó que el uso del celular y de las redes debe ser regulado por los adultos. “Los papás tienen que estar más cerca de los niños, tienen que estar más cerca del adolescente”, sostuvo. Incluso mencionó como ejemplo el control parental y el seguimiento del tipo de contenido que consumen los hijos.

Además, explicó que el malestar emocional muchas veces también se expresa en el cuerpo. Al responder una consulta sobre estrés, señaló que puede haber síntomas físicos, aun cuando los estudios médicos den bien. En ese marco, mencionó el síndrome de burnout y remarcó que acudir a un profesional de la salud mental puede ayudar a identificar lo que está ocurriendo y brindar herramientas para atravesarlo.

Cuáles son las señales de alerta

La especialista detalló algunas de las señales a las que las familias deben prestar atención en adolescentes y jóvenes. Entre ellas, mencionó el aislamiento, la falta de ganas de ver amigos, el ánimo bajo, el descenso en el rendimiento escolar o, por el contrario, una autoexigencia extrema. “Generalmente sucede que se aíslan, no quieren tomar contacto con los amigos, están callados, están introvertidos”, explicó.

También advirtió sobre frases que no deben minimizarse, como “me quiero morir”, “no quiero vivir más” o “me gustaría ya no estar”. A eso sumó otro indicador importante: la ausencia de proyectos o de una idea de futuro. “No tiene esa expresión de una proyección de futuro. Entonces ahí ya hay que empezar a tener cuidado sobre esto”, afirmó.

Por último, insistió en la necesidad de pedir ayuda a tiempo. Recordó que, además de la atención privada, existen recursos gratuitos del sistema público".

Bienestar Es clave cuidar la salud mental. Twitter

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas

(lunes a domingos de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)

(8 a 20 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

388 4245541 El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas.