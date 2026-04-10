Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy: cómo anotarse

Este mes sigue el ciclo de talleres orientados al bienestar emocional y a la salud mental . Lo organiza el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y es abierto al público.

Psicología. Adolescencia y salud mental: claves para acompañar a los hijos en una etapa crítica del desarrollo

Se desarrollará el día miércoles 15 de abril . La jornada iniciará con la temática “ Entre lo que debo hacer y lo que necesito aprender a gestionar la culpa” de 9 a 11 horas; y por la tarde de 14 a 16 “Mirando nuestros vínculos” .

La primera jornada, sobre gestionar la culpa, se concretará en las instalaciones de la Dirección de Turismo, ubicada en Necochea 565 , mientras que mirando nuestros vínculos se desarrollará en el Colegio de Ingenieros sito en Belgrano N° 996.

Los talleres se desarrollarán todos los terceros miércoles de cada mes hasta diciembre . Ambas actividades son abiertas al público y buscan brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal y la salud integral.

Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo) Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Para mayor información los interesados podrán dirigirse a la sede ubicada en calle Jorge Newbery N° 996 esquina Dorrego, en el horario de 8 a 13 o bien llamando al teléfono 3885937187. Los encuentros son libres y gratuitos con cupos limitados.

Desde el Departamento de Salud Mental aseguraron que los espacios fueron pensados para reflexionar sobre las exigencias cotidianas y el autocuidado, siempre enfocados en el análisis y fortalecimiento de las relaciones.

Ley de Salud mental: el Gobierno impulsa cambios

El Poder Ejecutivo prepara el envío al Congreso de una iniciativa sobre salud mental, alineada con las modificaciones que se habían planteado en la Ley Bases y que finalmente fueron descartadas durante el diálogo con la oposición. El borrador permanece por ahora en reserva dentro del Ministerio de Salud, a la espera del visto bueno del Ministerio de Justicia.

La comunicación fue realizada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante su perfil en X. “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”, publicó el funcionario, quien además se encuentra bajo investigación judicial por un presunto enriquecimiento ilícito. Recién después de esa publicación, desde el área de Salud comenzaron a deslizar algunos pormenores de la iniciativa.

Cambios sobre la ley vigente y foco en la intervención sanitaria

En primer lugar, no se avanzaría con la anulación de la ley N.º 26.657, conocida como Ley de Salud Mental y en vigencia desde hace más de una década. En su lugar, la intención sería introducir cambios en los puntos más discutidos del texto, entre ellos los vinculados a las internaciones sin consentimiento, la clausura de instituciones especializadas y la asignación de recursos para la atención y los procesos de rehabilitación.

Asimismo, en sintonía con lo que ya se había planteado en la Ley Bases, el Órgano de Revisión (OR) —integrado por profesionales del derecho encargados de supervisar la aplicación de la norma— sería sustituido por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental, con una participación más fuerte del área sanitaria.