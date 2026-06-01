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1 de junio de 2026 - 20:58
Policiales.

El dolor de la familia del hombre asesinado en Los Lapachos: "No merecía terminar así"

La hermana de la víctima contó lo sucedido y pidió justicia: "Hoy nos toca atravesar el dolor más grande que una familia puede imaginar", dijo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Braian Chiodini.

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El cuerpo fue hallado en la intersección de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43, en una zona conocida como cruce Los Lapachos.

El mensaje de la hermana de Braian

Crimen en Los Lapachos
Desde la Polic&iacute;a confirmaron que hay una persona detenida, esperan la autopsia y esta semana ser&aacute; la audiencia imputativa. (imagen por IA)

Desde la Policía confirmaron que hay una persona detenida, esperan la autopsia y esta semana será la audiencia imputativa. (imagen por IA)

Brenda, hermana de la víctima, publicó un conmovedor pedido de justicia y relató que se encontraba trabajando cuando desapareció. “Mi hermano Braian era un trabajador incansable. Se dedicaba a recorrer distintas localidades de Salta y Jujuy para realizar su trabajo, ganándose la vida de manera honesta y esforzada”, expresó.

Según contó, el viernes 29 de mayo Braian se comunicó con otro de sus hermanos para avisarle que todavía debía visitar a tres clientes más y luego regresaría a su casa, donde estimaba llegar cerca de las 23. “Las horas pasaron y nunca llegó”, escribió.

La familia inició una búsqueda desesperada con llamados, recorridos por rutas y consultas en comisarías. Al día siguiente, mediante el rastreo del GPS de la camioneta, lograron ubicar el vehículo sobre Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43.

“Allí, tras la intervención de las autoridades y de Criminalística, nos encontramos con la peor noticia: Braian había sido hallado sin vida dentro del vehículo”, sostuvo.

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Hay una persona detenida

La comisario Emilse Ceballos, del área de Prensa de la Policía de la Provincia, habló con TodoJujuy y Canal 4 y confirmó que ya hay una persona detenida.

“Ya hay una persona detenida por este hecho, se están continuando las investigaciones y se está a la espera de la autopsia”, señaló. Además, indicó que la causa se inició a partir de una denuncia realizada el viernes por la noche. “Todo fue a raíz de una denuncia realizada el viernes a la noche”, precisó.

Embed - Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Esperan la autopsia y habrá audiencia imputativa

Fuentes del MPA confirmaron que se espera la realización de la autopsia, que será clave para establecer la causa de muerte y otros datos relevantes para la investigación.

También indicaron que la audiencia imputativa se realizará esta semana. En esa instancia se conocerán formalmente los cargos contra la persona detenida y más detalles del avance judicial.

Mientras tanto, la familia de Braian pidió que el caso no quede en el olvido. “Nuestra familia solo pide una cosa: justicia. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se esclarezca la verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron. Braian era un hombre de trabajo, un hijo, hermano, amigo y compañero querido por todos los que lo conocieron. No merecía terminar así".

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