El dolor de la familia del hombre asesinado en Los Lapachos: "No merecía terminar así"

El hombre encontrado sin vida dentro de un utilitario en el cruce de Los Lapachos fue identificado como Braian Chiodini , de 32 años, oriundo de Tucumán y dedicado a la venta y cobranza de autopartes.

Policiales. Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Policiales. Encontraron a un hombre sin vida dentro de una camioneta en Los Lapachos

El cuerpo fue hallado en la intersección de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43, en una zona conocida como cruce Los Lapachos.

Desde la Policía confirmaron que hay una persona detenida, esperan la autopsia y esta semana será la audiencia imputativa. (imagen por IA)

Brenda, hermana de la víctima, publicó un conmovedor pedido de justicia y relató que se encontraba trabajando cuando desapareció. “Mi hermano Braian era un trabajador incansable. Se dedicaba a recorrer distintas localidades de Salta y Jujuy para realizar su trabajo, ganándose la vida de manera honesta y esforzada”, expresó.

Según contó, el viernes 29 de mayo Braian se comunicó con otro de sus hermanos para avisarle que todavía debía visitar a tres clientes más y luego regresaría a su casa, donde estimaba llegar cerca de las 23. “Las horas pasaron y nunca llegó”, escribió.

La familia inició una búsqueda desesperada con llamados, recorridos por rutas y consultas en comisarías. Al día siguiente, mediante el rastreo del GPS de la camioneta, lograron ubicar el vehículo sobre Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43.

“Allí, tras la intervención de las autoridades y de Criminalística, nos encontramos con la peor noticia: Braian había sido hallado sin vida dentro del vehículo”, sostuvo.

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Hay una persona detenida

La comisario Emilse Ceballos, del área de Prensa de la Policía de la Provincia, habló con TodoJujuy y Canal 4 y confirmó que ya hay una persona detenida.

“Ya hay una persona detenida por este hecho, se están continuando las investigaciones y se está a la espera de la autopsia”, señaló. Además, indicó que la causa se inició a partir de una denuncia realizada el viernes por la noche. “Todo fue a raíz de una denuncia realizada el viernes a la noche”, precisó.

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Esperan la autopsia y habrá audiencia imputativa

Fuentes del MPA confirmaron que se espera la realización de la autopsia, que será clave para establecer la causa de muerte y otros datos relevantes para la investigación.

También indicaron que la audiencia imputativa se realizará esta semana. En esa instancia se conocerán formalmente los cargos contra la persona detenida y más detalles del avance judicial.

Mientras tanto, la familia de Braian pidió que el caso no quede en el olvido. “Nuestra familia solo pide una cosa: justicia. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se esclarezca la verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron. Braian era un hombre de trabajo, un hijo, hermano, amigo y compañero querido por todos los que lo conocieron. No merecía terminar así".