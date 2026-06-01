Argentina registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes

Argentina alcanzó en 2025 la menor tasa de homicidios de su historia, con 3,6 casos cada 100 mil habitantes, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional durante la presentación de las Estadísticas Criminales elaboradas por el Sistema Nacional de Información Criminal.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que los datos reflejan una “reducción sostenida de los principales delitos en todo el país” y consolidan una tendencia descendente registrada en los últimos años.
Baja en homicidios y robos
De acuerdo con el informe oficial, la tasa de homicidios dolosos bajó de 4,4 cada 100 mil habitantes en 2023 a 3,6 en 2025. Esto representa una disminución del 18,4% en dos años y del 7,3% en comparación con 2024.
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También se registró una baja en los homicidios dolosos con víctimas mujeres, con una caída del 10,8% durante 2025 y del 23,5% en los últimos dos años.
En cuanto a los robos simples y agravados, el informe indica que alcanzaron su tasa más baja dentro de la serie histórica oficial, con una caída interanual del 21,6%.
Durante la presentación, el director nacional de Estadística Criminal, Marco González, informó que Argentina alcanzó en 2026 el grado “A” de Calidad Estadística, la máxima calificación otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Otros delitos
El Ministerio también informó que los delitos vinculados a la organización, financiación y producción del narcotráfico bajaron un 4,3% respecto al año anterior.
Además, los incidentes asociados al contrabando descendieron un 5,1%. Según los datos del primer trimestre de 2026, la tendencia de reducción continúa tanto en homicidios como en robos.
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