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1 de junio de 2026 - 07:07
País.

Aumentos de junio: suben combustibles, prepagas, servicios, colegios y transporte en Jujuy

Junio comenzó con una nueva ronda de aumentos que impactan directamente en la economía de las familias.

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Por  Federico Franco
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Combustibles más caros

Desde este mes, la nafta y el gasoil vuelven a aumentar debido a la actualización parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Como ocurrió en los últimos meses, las petroleras aplicarán las subas de manera gradual y sin anuncios previos, por lo que los usuarios podrían encontrar nuevos precios en los surtidores durante los próximos días.

Las prepagas vuelven a subir

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Aumentos de junio en Argentina: prepagas.

Aumentos de junio en Argentina: prepagas.

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos incrementos en sus cuotas.

Según informaron distintas compañías, las actualizaciones oscilarán entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo del plan contratado, la región y la prestadora de salud.

Aumentan las tarifas de gas y electricidad

Las facturas de servicios públicos llegarán con nuevas actualizaciones durante junio.

En el caso del gas natural, el aumento promedio será del 2,81%. No obstante, el Gobierno nacional mantendrá una bonificación extraordinaria del 25% para usuarios residenciales durante todo el mes con el objetivo de aliviar el impacto del consumo invernal.

Por su parte, la energía eléctrica tendrá una actualización cercana al 1,5% a nivel nacional.

Educación y alquileres

Las cuotas de los colegios privados también registrarán incrementos, mientras que numerosos contratos de alquiler se actualizarán de acuerdo con los índices establecidos en cada acuerdo.

Estos aumentos se suman a los ajustes en servicios, salud y transporte, generando una mayor presión sobre la economía familiar.

Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy

Desde este 1 de junio comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte interjurisdiccional en la provincia de Jujuy.

La medida impacta en miles de pasajeros que utilizan diariamente los servicios de media distancia para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.

Transporte interjurisdiccional
Transporte interjurisdiccional en Jujuy.

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.

Nuevas tarifas hacia Quebrada y Puna

  • Volcán: $4.500
  • Tumbaya: $5.300
  • Maimará: $8.900
  • Purmamarca: $9.400
  • Tilcara: $9.900
  • Humahuaca: $14.600
  • Susques: $23.700
  • Abra Pampa: $25.100
  • Iruya: $25.700
  • La Quiaca: $32.500

Tarifas hacia los Valles

  • El Carmen: $2.765
  • Carahunco: $3.058
  • San Antonio: $3.464
  • Perico: $3.594
  • Monterrico: $3.708
  • Las Pampitas: $4.164
  • Aeropuerto: $4.849
  • Puesto Viejo: $5.562
  • La Mendieta: $5.842
  • Aguas Calientes: $6.750

Tarifas hacia San Pedro y las Yungas

  • San Pedro: $6.900
  • Chalicán: $9.200
  • Santa Clara: $9.600
  • Fraile Pintado: $10.400
  • Libertador General San Martín: $11.800
  • Calilegua: $12.500
  • Caimancito: $14.300
  • Yuto: $17.100
  • Palma Sola: $18.700
  • El Talar: $19.800

De esta manera, junio arranca con una serie de incrementos que volverán a impactar en el costo de vida de los argentinos y, particularmente, de los jujeños que utilizan servicios esenciales y transporte de media distancia.

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