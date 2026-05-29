Aguinaldo para empleadas domésticas: cuándo se paga y cómo sacar el cálculo en junio de 2026

Empleadas domésticas: cómo calcular el aguinaldo y cuál es la fecha límite para cobrarlo en junio 2026.

Con la finalización de la primera mitad del año , quienes contratan empleadas domésticas deben abonar junto al salario de junio la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido habitualmente como aguinaldo . La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuál es el mecanismo para calcular ese pago.

El monto depende de si la empleada trabajó o no la totalidad de los seis meses correspondientes al semestre. El plazo máximo para efectuar este pago vence el 30 de junio . Tener en claro el método de cálculo con antelación ayuda a los empleadores a organizar sus finanzas y reducir posibles equivocaciones al momento de realizar la liquidación .

El Sueldo Anual Complementario es un derecho que alcanza a todas las trabajadoras de casas particulares registradas dentro del régimen correspondiente. Este ingreso extra no se entrega en un solo desembolso anual, sino que se distribuye en dos pagos : uno durante junio y el restante en diciembre .

Cuando la empleada trabajó menos de seis meses, el aguinaldo se paga en forma proporcional al tiempo trabajado en el semestre.

Cada una de las cuotas representa, de manera habitual, el 50% de la remuneración bruta más elevada que la trabajadora haya recibido durante el semestre correspondiente. Esto significa que no se calcula sobre un promedio salarial , sino tomando como referencia el ingreso mensual más alto registrado en ese lapso.

En los casos de trabajadoras que desempeñaron tareas durante todo el semestre —de enero a junio, en esta instancia—, el procedimiento es sencillo. Solo debe tomarse el sueldo bruto de mayor valor percibido en esos meses y dividirlo en dos. La cifra obtenida corresponde al aguinaldo a pagar.

La primera cuota del SAC debe liquidarse junto con los haberes de junio, con fecha límite el 30 de ese mes.

Por ejemplo, si la remuneración bruta más elevada del semestre alcanzó los $488.326,19 —valor correspondiente al salario mínimo de junio para tareas generales con retiro—, el monto del aguinaldo será de $244.163,09. La misma metodología se utiliza para el personal que trabaja por horas o por jornadas: se toma como referencia el mes en el que obtuvo el ingreso más alto dentro del semestre y sobre esa cifra se calcula el 50%.

Empleadas domésticas: ¿Qué ocurre si trabajó menos de seis meses?

Si el vínculo laboral comenzó después del 1° de enero o la empleada trabajó menos de seis meses durante el semestre, el aguinaldo no se liquida de manera completa, sino proporcional al período efectivamente trabajado. En esos casos, ARCA indicó que el cálculo debe realizarse tomando el sueldo bruto más alto, dividiéndolo por 12 y multiplicando luego ese resultado por la cantidad de meses trabajados dentro del semestre correspondiente.

El aguinaldo del personal de casas particulares se calcula sobre el mejor sueldo bruto percibido durante el semestre.

A modo de ejemplo, si una trabajadora cumplió tareas durante cuatro de los seis meses del semestre y el salario bruto más alto que percibió fue de $488.326,19, el cálculo debe hacerse dividiendo ese monto por 12, lo que arroja $40.693,85. Luego, esa cifra se multiplica por cuatro meses trabajados, obteniendo un aguinaldo de $162.775,40.

La proporcionalidad también puede interpretarse de otra manera: una empleada que trabajó cuatro de los seis meses tiene derecho a cobrar el 66,67% del equivalente al 50% de su mejor sueldo, porcentaje que surge de dividir cuatro sobre seis. El resultado final es exactamente el mismo.

Los salarios de junio sobre los que se calcula el pago

Las remuneraciones vigentes durante junio surgen de la recomposición salarial fijada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo que dispuso aumentos escalonados entre abril y julio de 2026.

El Sueldo Anual Complementario debe abonarse antes del 30 del mes que viene.

Dentro de la categoría de tareas generales, el sueldo mínimo mensual fue establecido en $441.729,02 para trabajadoras con retiro y en $488.326,19 para quienes cumplen funciones sin retiro. En tanto, para el sector de asistencia y cuidado de personas, los valores mínimos ascienden a $488.326,19 con retiro y a $541.255,35 sin retiro.

En la categoría de tareas específicas, las remuneraciones mínimas fueron fijadas en $499.868,28 para personal con retiro y en $553.536,65 para quienes trabajan sin retiro.

Por su parte, los supervisores —la escala salarial más alta dentro del régimen— perciben un ingreso mínimo de $536.080,78 con retiro y de $594.214,11 sin retiro. En el caso de los caseros, el salario mensual básico quedó establecido en $488.326,19.

Estas cifras representan el salario mínimo establecido por ley. Sin embargo, en numerosas situaciones los montos pagados superan esos valores de referencia debido a factores como la antigüedad, la cantidad de horas trabajadas o acuerdos salariales particulares entre las partes.

Empleadas domésticas.

En esos casos, el cálculo del aguinaldo debe realizarse tomando como base la remuneración efectivamente cobrada por la trabajadora y no el piso salarial oficial fijado para la categoría.

Dónde consultar dudas sobre la liquidación

Quienes necesiten información adicional sobre categorías laborales, escalas de sueldo o mecanismos de liquidación pueden consultar el apartado específico que ARCA mantiene disponible en su portal oficial para el régimen de casas particulares.