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28 de mayo de 2026 - 12:38
Espectáculos.

La famosa jujeña que podría ser desalojada de su casa en Palermo

La bailarina enfrenta una deuda millonaria vinculada a su vivienda y que podría perder la propiedad que conserva desde su separación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo.

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo.

Un nuevo escándalo vuelve a poner en el centro de la escena la vida de la jujeña, Gisela Bernal. En el programa LAM afirmaron que la artista podría ser desalojada del departamento que ocupa en el barrio de Palermo, a raíz de un complejo conflicto judicial vinculado a una deuda de considerable magnitud.

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“Van a desalojarla, es inminente, no sé si en estas horas”, señalaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito al presentar el enigmático tema, lo que generó un fuerte impacto inmediato en el estudio.

En LAM también revelaron que Gisela estaba al tanto de la situación.

Origen del conflicto judicial y avance de la causa

Según explicaron en vivo, el origen del conflicto se remonta a la separación entre Gisela Bernal y Ariel Diwan. En ese contexto, la artista habría conseguido conservar la propiedad con la intervención de un abogado; sin embargo, con el correr del tiempo, ese mismo profesional decidió iniciar una demanda judicial en su contra por una supuesta falta de pago.

“Cuando ella logra quedarse con este inmueble por todo el trabajo de un abogado, el abogado decide llevarla a la Justicia”, detallaron al aire durante el programa.

Gisela Bernal y Ariel Diwan, en épocas felices.

Además, en el programa señalaron que el expediente judicial habría continuado su curso durante varios años sin obtener respuestas por parte de Gisela Bernal: “Tuvieron muchas instancias. Lo que me cuentan es que ella no se presentó ni apeló, y esta es la última instancia que le dieron”, indicaron.

En LAM también afirmaron que la artista estaba al tanto de la situación: “Ella está informada. Nosotros hablamos, sabe de esta situación, pero lo que ella me dice es que vayamos a hablar con su abogado”, comentaron. No obstante, de acuerdo a lo relatado, tampoco habrían logrado obtener respuesta del nuevo representante legal de la bailarina.

Estado del inmueble, deuda y cifras en juego

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue el estado en el que se encuentra actualmente la propiedad. “La casa está muy abandonada porque es carísimo mantenerla”, comentaron mientras se difundían imágenes del inmueble. Además, remarcaron que el lugar presentaría pintadas en las paredes, presencia de telarañas y claros signos de falta de mantenimiento y deterioro con el paso del tiempo.

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo.

En relación a la deuda, en el ciclo televisivo señalaron que en un principio el monto habría oscilado entre los 100 y 150 mil dólares, aunque con los años esa cifra se habría incrementado de manera significativa debido a la acumulación de intereses. “Esta casa ahora va a remate, la compraron y lo que va a pasar ahora es que se la tienen que dar a la persona que la compró. A Gisela la tienen que sacar”, expresaron en vivo.

También evocaron las viejas controversias financieras entre Bernal y Diwan respecto de qué suma había aportado cada uno para la compra del inmueble. Según repasaron, él sostenía que la adquisición había sido íntegramente suya, mientras que ella afirmaba que había contribuido con sus ahorros personales.

Revelaron por qué la bailarina perdería la propiedad que obtuvo tras su separación de Ariel Diwan.

Antecedentes mediáticos y situación legal de la artista

Durante la discusión, los panelistas también trajeron a colación el escándalo mediático que involucró años atrás a Gisela y Ariel Diwan. El caso se originó cuando se supo que Ian, a quien el productor había criado y reconocido durante años como su hijo, no era biológicamente suyo. El resultado se confirmó mediante una prueba de ADN realizada en 2015, que determinó que el padre biológico era Francisco Delgado.

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Por último, en el programa sugirieron que Bernal habría contado con diversas instancias legales para intentar detener el avance del procedimiento. Según señalaron, podía haber apelado la resolución o presentado documentación que acreditara la falta de recursos económicos para afrontar la deuda. Sin embargo, indicaron que no hizo uso de ninguna de esas alternativas. “Fue negligente con el tema”, resumieron, al calificar su conducta como una falta de diligencia.

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