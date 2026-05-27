El "Stranger Things" de abuelos: la nueva serie de Netflix de los hermanos Duffer.

La propuesta de ciencia ficción de Netflix ya genera conversación entre los seguidores del suspenso y lo paranormal . Se trata de The Boroughs: Jubilación rebelde , una producción liderada por los hermanos Duffer —responsables de Stranger Things — que deja de lado a los adolescentes para centrarse en un grupo de personas mayores.

Estos personajes deben enfrentarse a una inquietante amenaza de origen extraterrestre . Estrenada el 21 de mayo de 2026 , la miniserie no tardó en posicionarse como uno de los contenidos más comentados dentro de la plataforma . Con solo ocho capítulos de unos 45 minutos cada uno, la producción combina elementos de misterio, ciencia ficción, comedia y drama emocional en una trama situada en una apacible comunidad de retiro en el desierto de Nuevo México .

Si bien varios espectadores empezaron a calificarla como “ el Stranger Things con abuelitos ”, la serie logra construir un estilo propio al explorar temáticas poco habituales dentro del universo de la fantasía y la ciencia ficción .

La nueva apuesta de ciencia ficción de Netflix está dando de qué hablar entre los fanáticos del suspenso y lo sobrenatural.

La trama se centra en Sam Cooper , un hombre viudo interpretado por Alfred Molina , que se instala en la comunidad de retiro The Boroughs poco tiempo después del fallecimiento de su esposa Lilly . Lo que en principio parecía un entorno tranquilo y seguro para atravesar la vejez se transforma rápidamente en un escenario atravesado por hechos extraños y perturbadores .

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Netflix, la situación da un giro cuando varios residentes descubren la presencia de una entidad sobrenatural que comienza a acechar a los adultos mayores del lugar. Estas criaturas tienen una intención inquietante: absorber la energía vital y el tiempo de sus víctimas.

Los ocho capítulos de The Boroughs ya están disponibles en Netflix.

La historia comienza con la desaparición de Grace, una de las residentes encarnada por Dee Wallace (conocida por su papel en E.T. el extraterrestre), luego de ser atacada por una misteriosa criatura. Este hecho desencadenante impulsa a Sam a indagar qué es lo que verdaderamente está sucediendo dentro de la comunidad.

Con el desarrollo de la trama, el protagonista va conformando un grupo de aliados poco convencionales: un exmédico empeñado en explicar científicamente los sucesos anómalos, una experiodista decidida a revelar posibles conspiraciones, un docente con inclinaciones espirituales aficionado al yoga y al cannabis, y una profesora de arte que se muestra intrigada por las desapariciones enigmáticas que ocurren en el lugar.

El sello de los Duffer… pero con un enfoque distinto

Si bien la participación de los hermanos Duffer generó de inmediato paralelismos con Stranger Things, distintos medios especializados destacan que The Boroughs adopta un enfoque distinto.

Alfred Molina encabeza el elenco de la miniserie de Netflix interpretando a un viudo que descubre un oscuro secreto en Nuevo México.

A diferencia de la serie ambientada en Hawkins, centrada en la adolescencia y la transición hacia la vida adulta, The Boroughs coloca en el eje narrativo cuestiones vinculadas a la vejez, la pérdida, el duelo, la memoria y el temor al olvido. En este contexto, la amenaza sobrenatural también puede leerse como una metáfora del envejecimiento y del paso inevitable del tiempo.

Por su parte, una crítica publicada en Mashable destacó particularmente la sensibilidad con la que la serie trata la demencia y el desgaste físico que atraviesan algunos personajes. El análisis remarcó que las escenas más perturbadoras no necesariamente están ligadas a presencias sobrenaturales, sino a la fragilidad emocional de los adultos mayores y al miedo a la pérdida de la memoria y la autonomía personal.

Los creadores Jeffrey Addiss y Will Matthews contaron a Netflix que desde el comienzo su objetivo fue integrar “miedo, misterio, emoción y drama”, y destacaron que la colaboración con los hermanos Duffer les permitió profundizar esa combinación entre terror y carga emocional.

Bill Pullman forma parte del elenco de veteranas estrellas de Hollywood reunidas por Netflix.

El reparto de The Boroughs

Uno de los puntos que más atención generó es el elenco integrado por reconocidos actores veteranos de Hollywood. Además de Alfred Molina, la producción reúne a Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters y Denis O’Hare. También forma parte del reparto Jane Kaczmarek, recordada por su papel de Lois en Malcolm in the Middle.

La dinámica entre los personajes se convirtió en uno de los aspectos más valorados tanto por la crítica como por la audiencia. En ese sentido, Mashable resaltó que ver a adultos mayores atravesando aventuras típicamente asociadas a adolescentes le aporta a la serie un aire de frescura y una carga emotiva destacable.

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La serie también refuerza una marcada impronta nostálgica de los años 80 a través de su selección musical. A lo largo de los episodios se incluyen temas de artistas como Bruce Springsteen, Santana, Johnny Cash, Heart y Earth, Wind & Fire. Los ocho episodios de The Boroughs ya pueden verse en Netflix.