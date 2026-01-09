viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 17:00
Streaming.

Actriz de Stranger Things revela por qué no participó en la temporada final: "Pedí comprensión"

Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, relató el episodio que vivió tras su diagnóstico de cáncer y cómo esto afectó su continuidad en la serie.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz que interpretó el papel de Susan Hargrove como la madre de Max dio a conocer el difícil momento que le tocó sufrir.

La actriz que interpretó el papel de Susan Hargrove como la madre de Max dio a conocer el difícil momento que le tocó sufrir.

Jennifer Marshall, la actriz que dio vida a Susan Hargrove, madre de Max, despertó curiosidad entre los seguidores de Stranger Things por no aparecer en la quinta y última temporada de Netflix. Recientemente, la intérprete habló públicamente para explicar las razones detrás de su ausencia.

Es importante recordar que, al cierre de la cuarta temporada, Max (interpretada por Sadie Sink) quedó en coma, situación que se prolongó en algunos episodios de la quinta entrega. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue que siempre fue Lucas (Caleb McLaughlin) quien estuvo a su lado en el hospital, mientras que la madre nunca hizo acto de presencia.

Una actriz de Stranger Things reveló que no fue convocada a la temporada final por padecer cáncer.

Ausencia en la temporada final y un diagnóstico que impactó

Jennifer Marshall formó parte de la segunda y cuarta temporada de la serie de Netflix, pero no pudo integrarse a la entrega final tras recibir un diagnóstico de cáncer.

Debido a esta situación, la actriz recurrió a sus redes sociales para explicar lo ocurrido, empleando un tono ligero y con humor al referirse a no haber estado presente junto a Max durante su estado de coma: "Tenía cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la temporada cinco. Participar en el rodaje me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizá había demasiados personajes, no lo sé, pero está claro que Susan Hargrove es la ‘peor madre del mundo’ JAJAJAJA".

Según contó Marshall, aseguró que Stranger Things fue una oportunidad única en su vida.

Jennifer Marshall relató que "Stranger Things fue una oportunidad única en su vida", y destacó que su rol tuvo una relevancia especial mientras atravesaba un tratamiento oncológico durante la filmación de la cuarta temporada.

La actriz agradeció al equipo y al elenco

En sus redes sociales, la actriz recordó: "Me sinceré con algunas personas del equipo, incluyendo a Sadie, que interpreta a mi hija Max. Su amabilidad y compasión me desbordaron y siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos entre bastidores", escribió en Facebook en 2022.

La actriz que interpretó el papel de Susan Hargrove como la madre de Max dio a conocer el difícil momento que le tocó sufrir.

La actriz reveló que, durante la filmación del cuarto episodio de la cuarta temporada, debió usar una peluca debido a la pérdida de cabello provocada por su tratamiento oncológico. Asimismo, comentó que al concluir el rodaje compartió su situación médica con los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer.

"Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión, porque los días en el set fueron un rayo de luz en un periodo muy oscuro y deprimente", relató Marshall.

La actriz participó de la temporada dos y cuatro de la serie de Netflix.

Relación con los creadores de Stranger Things y lecciones personales

Marshall destacó la actitud de los hermanos Duffer hacia ella: “Se mostraron alarmados, preguntaron cómo estaba, me ofrecieron su preocupación y me recordaron que podía contactarles si necesitaba algo. Son personas encantadoras y me alegra haberlas conocido y haber trabajado con ellas”.

La actriz participó de la temporada dos y cuatro de la serie de Netflix, pero quedó afuera de la temporada final luego de ser diagnosticada de cáncer.

Por otra parte, la actriz dialogó en su momento con People y afirmó que “nadie tiene derecho a un papel, tenga cáncer o no”. Añadió además: “Mi corazón sigue agradecido y siempre daré el beneficio de la duda a quienes toman las decisiones”.

Finalmente, Jennifer Marshall subrayó que participar en la temporada final de Stranger Things no solo habría sido beneficioso para su cobertura médica durante la enfermedad, sino también a nivel emocional y personal.

