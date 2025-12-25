Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix

La cuenta regresiva para el adiós definitivo de Stranger Things ya está en marcha . Tras el estreno de los primeros episodios de la quinta y última temporada, Netflix confirmó el día exacto en que se podrá ver el capítulo final, con un calendario pensado para capturar audiencia en fechas clave de fin de año.

Sociedad. Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Streaming. Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio

Según el cronograma oficial, el episodio final de Stranger Things 5 se estrena el miércoles 31 de diciembre . La plataforma lo habilitará a las 17 (hora del Pacífico) , lo que en Argentina se traduce en las 22 .

Sin embargo, hoy, 25 de diciembre Netflix lanzará el Volumen 2 con tres capítulos que continuarán la historia en el punto donde quedaron Once y sus amigos en el enfrentamiento contra Vecna.

A diferencia de las entregas anteriores, la quinta temporada se divide en tres partes : una primera con cuatro episodios (ya disponible), una segunda con tres y, finalmente, el capítulo final en solitario. La estrategia, según detalla la nota, apunta a fechas de alto consumo: Acción de Gracias, Navidad y Víspera de Año Nuevo , momentos en los que crece la audiencia frente a la pantalla.

En cuanto a la historia, el cierre se ubica en el otoño de 1987, un año después de lo ocurrido en la cuarta temporada. La sinopsis oficial adelanta que Hawkins sigue conmocionado por “las Grietas” y que el grupo se une con un objetivo: encontrar y matar a Vecna, mientras el gobierno militariza la ciudad y busca intensamente a Once, obligándola a esconderse otra vez.

image

Episodios, títulos y duraciones: el final será (muy) largo

Además del calendario, ya se conocen los nombres y tiempos aproximados de los capítulos restantes: habrá episodios de más de dos horas y un cierre que rondaría las tres horas, un dato que alimenta la idea de un desenlace “épico” y con escala de película.

Con el fandom dividido entre ansiedad y nostalgia, la apuesta de Netflix es clara: convertir el final en un acontecimiento global de fin de año. El 31 de diciembre, a las 22 en Argentina, Hawkins tendrá su última noche… y el Upside Down, su última batalla.