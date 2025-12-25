jueves 25 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de diciembre de 2025 - 11:15
Comienza el final

Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Este 25 de diciembre desde las 22hs, Netflix lanzará el Volumen 2 con tres capítulos previos al gran final de Stranger Things 5

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix

El cronograma oficial de la quinta temporada de Stranger Things 5 - COURTESY OF NETFLIX

El cronograma oficial de la quinta temporada de Stranger Things 5 - COURTESY OF NETFLIX

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix

La cuenta regresiva para el adiós definitivo de Stranger Things ya está en marcha. Tras el estreno de los primeros episodios de la quinta y última temporada, Netflix confirmó el día exacto en que se podrá ver el capítulo final, con un calendario pensado para capturar audiencia en fechas clave de fin de año.

Lee además
Un actor de Stranger Things dijo que la serie lo llevó sufrir bullyng en el colegio.
Streaming.

Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio
Papa León XIV video
Sociedad.

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Cuándo se estrena el último capítulo y a qué hora se ve en Argentina

Según el cronograma oficial, el episodio final de Stranger Things 5 se estrena el miércoles 31 de diciembre. La plataforma lo habilitará a las 17 (hora del Pacífico), lo que en Argentina se traduce en las 22.

Sin embargo, hoy, 25 de diciembre Netflix lanzará el Volumen 2 con tres capítulos que continuarán la historia en el punto donde quedaron Once y sus amigos en el enfrentamiento contra Vecna.

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 2 | Netflix

Por qué Netflix partió la temporada en tres “eventos”

A diferencia de las entregas anteriores, la quinta temporada se divide en tres partes: una primera con cuatro episodios (ya disponible), una segunda con tres y, finalmente, el capítulo final en solitario. La estrategia, según detalla la nota, apunta a fechas de alto consumo: Acción de Gracias, Navidad y Víspera de Año Nuevo, momentos en los que crece la audiencia frente a la pantalla.

En cuanto a la historia, el cierre se ubica en el otoño de 1987, un año después de lo ocurrido en la cuarta temporada. La sinopsis oficial adelanta que Hawkins sigue conmocionado por “las Grietas” y que el grupo se une con un objetivo: encontrar y matar a Vecna, mientras el gobierno militariza la ciudad y busca intensamente a Once, obligándola a esconderse otra vez.

image

Episodios, títulos y duraciones: el final será (muy) largo

Además del calendario, ya se conocen los nombres y tiempos aproximados de los capítulos restantes: habrá episodios de más de dos horas y un cierre que rondaría las tres horas, un dato que alimenta la idea de un desenlace “épico” y con escala de película.

Con el fandom dividido entre ansiedad y nostalgia, la apuesta de Netflix es clara: convertir el final en un acontecimiento global de fin de año. El 31 de diciembre, a las 22 en Argentina, Hawkins tendrá su última noche… y el Upside Down, su última batalla.

Stranger Things 5
El cronograma oficial de la quinta temporada de Stranger Things 5 - COURTESY OF NETFLIX

El cronograma oficial de la quinta temporada de Stranger Things 5 - COURTESY OF NETFLIX

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Así es el truco con un corcho que termina con uno de los principales problemas de la heladera

Navidad 2025: se vendieron menos juguetes que el año pasado

Lo que se lee ahora
como sera el asueto del 26 de diciembre en jujuy y a quienes contempla
Sociedad.

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Misa de Gallo en la Iglesia Catedral: dispusieron una carpa para recibir a los fieles

Qué se puede hacer en esta bella y oculta localidad del país. video
Turismo.

El pueblo de Tucumán con paisajes de ensueño que fascina a todos los turistas que lo visitan

Pirotecnia cero en Jujuy.
Atención.

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas

Radio Fiesta con transmisión especial en vivo y regalos inéditos este 24 de diciembre video
Imperdible.

Radio Fiesta con transmisión especial en vivo y regalos inéditos este 24 de diciembre

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix video
Comienza el final

Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel