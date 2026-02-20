viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 09:35
Religión.

Cuaresma en Jujuy: por qué este tiempo invita a frenar y mirar hacia adentro

Tras el Carnaval, comienza un período espiritual que propone reflexión, silencio interior y reconexión personal, una tradición profundamente arraigada en la identidad jujeña.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
cuaresma.jpg
Lee además
Miércoles de Cenizas en Jujuy.
Fe.

Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy
Hoy es Miércoles de Cenizas. 
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Desde la Iglesia explican que este período no es solo una tradición litúrgica, sino un camino simbólico. Según referentes pastorales, se trata del inicio de “un viaje para volver a casa”, entendido como un regreso al corazón y a la interioridad después del ruido y la dispersión propios del verano y el Carnaval.

Un contraste que define la identidad jujeña

En Jujuy, la convivencia entre fiesta popular y espiritualidad no se vive como contradicción sino como parte de una misma identidad cultural. El sacerdote Matías Poccioni, que desarrolla su labor pastoral en la provincia, explica que esta articulación entre celebración y recogimiento es una característica muy visible en la región.

Según describe, así como durante el Carnaval se desentierra simbólicamente la alegría colectiva, luego llega el tiempo de volver a enterrar ese exceso para dar paso a una etapa de silencio, reconciliación y reflexión personal. Esa transición, afirma, “se palpa en la gente” y responde a una intuición cultural profundamente arraigada.

cerro negro
Carnaval 2026 - Foto de archivo

Carnaval 2026 - Foto de archivo

Más que dejar algo: el verdadero sentido de la penitencia

Aunque tradicionalmente la Cuaresma se asocia con ayuno o sacrificios, desde el ámbito pastoral aclaran que el sentido no pasa únicamente por privarse de algo material. El eje está en la transformación interior.

Poccioni señala que la propuesta puede ser tan simple como reducir el uso del celular, dedicar tiempo al silencio, reconciliarse con alguien o revisar hábitos personales. La idea central, sostiene, es ordenar la vida interior y recuperar aquello que muchas veces queda tapado por la rutina, el estrés o la dispersión cotidiana.

En ese sentido, agrega que incluso quienes no practican activamente la religión experimentan en este período una necesidad de calma y sentido, una búsqueda que define como “una sed de silencio, de orden y de alegría profunda”.

Un camino de 40 días

La Cuaresma se extiende durante cuarenta días y culmina en Semana Santa. Durante ese tiempo, las parroquias organizan celebraciones, confesiones y encuentros comunitarios para acompañar el proceso espiritual de los fieles. El gesto más visible es la imposición de ceniza en la frente, signo que recuerda la fragilidad humana pero también la misericordia divina. En ese rito se pronuncia la frase tradicional: “Conviértete y cree en el Evangelio”, una invitación directa a iniciar un cambio personal.

Contrario a ciertos prejuicios, referentes religiosos destacan que muchos jóvenes participan activamente de este tiempo. Poccioni sostiene que, lejos de estar alejados de lo espiritual, numerosos chicos buscan espacios de silencio y reflexión para comenzar el año con otra perspectiva.

Embed - MATIAS POCCIONI

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Lanzan el "Trueque Escolar Verde" para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

Despellejó viva a una perrita y los vecinos piden información para dar con "el psicópata"

Pollo al horno con glaseado de mandarina: la receta ideal para renovar el menú

Lo que se lee ahora
Lanzan el Trueque Escolar Verde para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases video
Solidaridad.

Lanzan el "Trueque Escolar Verde" para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Boca llega a Salta el lunes, conocé dónde se alojará el plantel y cuánto saldrán las entradas.
Fútbol argentino.

Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel