Cuaresma en Jujuy: por qué este tiempo invita a frenar y mirar hacia adentro

Luego de días de celebración intensa, música, comparsas y encuentros sociales , el calendario religioso marca en Jujuy un cambio de ritmo profundo. El Miércoles de Ceniza inaugura la Cuaresma , un tiempo que para muchos creyentes representa una pausa necesaria, un momento para detenerse, revisar la propia vida y reencontrar sentido.

Religión. Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Fe. Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy

Desde la Iglesia explican que este período no es solo una tradición litúrgica, sino un camino simbólico . Según referentes pastorales, se trata del inicio de “un viaje para volver a casa”, entendido como un regreso al corazón y a la interioridad después del ruido y la dispersión propios del verano y el Carnaval .

En Jujuy, la convivencia entre fiesta popular y espiritualidad no se vive como contradicción sino como parte de una misma identidad cultural. El sacerdote Matías Poccioni , que desarrolla su labor pastoral en la provincia, explica que esta articulación entre celebración y recogimiento es una característica muy visible en la región.

Según describe, así como durante el Carnaval se desentierra simbólicamente la alegría colectiva, luego llega el tiempo de volver a enterrar ese exceso para dar paso a una etapa de silencio, reconciliación y reflexión personal. Esa transición, afirma, “se palpa en la gente” y responde a una intuición cultural profundamente arraigada.

cerro negro Carnaval 2026 - Foto de archivo

Más que dejar algo: el verdadero sentido de la penitencia

Aunque tradicionalmente la Cuaresma se asocia con ayuno o sacrificios, desde el ámbito pastoral aclaran que el sentido no pasa únicamente por privarse de algo material. El eje está en la transformación interior.

Poccioni señala que la propuesta puede ser tan simple como reducir el uso del celular, dedicar tiempo al silencio, reconciliarse con alguien o revisar hábitos personales. La idea central, sostiene, es ordenar la vida interior y recuperar aquello que muchas veces queda tapado por la rutina, el estrés o la dispersión cotidiana.

En ese sentido, agrega que incluso quienes no practican activamente la religión experimentan en este período una necesidad de calma y sentido, una búsqueda que define como “una sed de silencio, de orden y de alegría profunda”.

Un camino de 40 días

La Cuaresma se extiende durante cuarenta días y culmina en Semana Santa. Durante ese tiempo, las parroquias organizan celebraciones, confesiones y encuentros comunitarios para acompañar el proceso espiritual de los fieles. El gesto más visible es la imposición de ceniza en la frente, signo que recuerda la fragilidad humana pero también la misericordia divina. En ese rito se pronuncia la frase tradicional: “Conviértete y cree en el Evangelio”, una invitación directa a iniciar un cambio personal.

Contrario a ciertos prejuicios, referentes religiosos destacan que muchos jóvenes participan activamente de este tiempo. Poccioni sostiene que, lejos de estar alejados de lo espiritual, numerosos chicos buscan espacios de silencio y reflexión para comenzar el año con otra perspectiva.