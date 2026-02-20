viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 11:56
Educación.

Distribuirán las vacantes disponibles para el ingreso a primer año 2026

La entrega de vacantes es para estudiantes de San Salvador y Palpalá que no tengan banco asignado. Deben asistir con DNI del tutor y del alumno.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El 24 de febrero se realizará la entrega de vacantes para ingresar a 1° año 2026 del nivel secundario. Será de 9 a 13 en el Colegio N°3.
El 24 de febrero se realizará la entrega de vacantes para ingresar a 1° año 2026 del nivel secundario. Será de 9 a 13 en el Colegio N°3.
La jornada apunta a ordenar la asignación de lugares disponibles y permitir que más familias puedan completar el trámite de ingreso antes del inicio de clases.

Entrega de vacantes: cuándo y dónde

La actividad será el día martes 24 de febrero de 9:00 a 13:00 en las instalaciones del Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”, ubicado en Independencia 951, en San Salvador de Jujuy.

La convocatoria fue informada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Secundaria, y se espera asistencia de familias de distintos puntos de la capital y Palpalá.

Colegio Nacional 3
El 24 de febrero se realizará la entrega de vacantes para ingresar a 1° año 2026 del nivel secundario. Será de 9 a 13 en el Colegio N°3. (Foto ilustrativa)

El 24 de febrero se realizará la entrega de vacantes para ingresar a 1° año 2026 del nivel secundario. Será de 9 a 13 en el Colegio N°3. (Foto ilustrativa)

Quiénes pueden asistir

Está dirigida a estudiantes de San Salvador de Jujuy y Palpalá que aún no tengan banco asignado en un establecimiento educativo para cursar 1° año en 2026.

Es importante que concurran quienes estén en esa situación, ya que la entrega de vacantes busca cubrir la demanda pendiente con los cupos disponibles.

Qué llevar y recomendaciones

Se solicita a las familias y/o tutores asistir con el DNI del tutor y del estudiante, requisito clave para poder avanzar con el trámite. También recomiendan presentarse con tiempo para facilitar la organización y la atención durante la mañana.

