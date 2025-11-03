lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 07:05
Educación.

Cronograma de ingreso a 1er año 2026 en Jujuy: cuándo publican las vacantes asignadas

Avanza el cronograma para el ingreso a 1er año 2026 en Jujuy y este 6 de noviembre se publicarán las vacantes asignadas después de la instancia evaluativa.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ingreso a 1er año.

Ingreso a 1er año.

Después de la instancia evaluativa en las instituciones secundarias con sobredemanda, el próximo 6 de noviembre se informará las vacantes asignadas dentro del cronograma del ingreso a 1er año 2026.

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

Sorteo
Ingreso a primer año (Archivo)

Ingreso a primer año (Archivo)

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. Luego, el 20 de noviembre, se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY. El 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela.

Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción y cierre del proceso

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

Con este esquema, el Ministerio de Educación busca garantizar un proceso ordenado y equitativo, asegurando que cada estudiante que egresa del nivel primario acceda a una vacante en el nivel secundario de cara al ciclo lectivo 2026.

Colegio Polimodal N°3

¿Cuándo son los próximos sorteos?

A través del INPROJUY, ase realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. Serán:

  • 2do sorteo: 20 de noviembre
  • 3er sorteo: 9 de diciembre

