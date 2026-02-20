Avances en IDEJuy, la plataforma que centraliza datos públicos y mapas de Jujuy

La ministra de Modernización, Isolda Calsina, informó los alcances de la plataforma IDEJuy, un sistema que integra bases de datos públicas con el objetivo de mejorar el acceso a la información en la provincia. La herramienta concentra datos generados por organismos estatales y también por empresas, bajo un mismo entorno digital.

Según detalló la funcionaria, la iniciativa apunta a poner a disposición de la población información válida y organizada. El sistema permite consultar registros relevantes para distintos sectores, tanto del ámbito público como privado.

IDEJuy funciona como una infraestructura de datos espaciales. Esto significa que cada información se vincula a una referencia geográfica, lo que habilita la visualización mediante mapas y la posibilidad de cruzar variables.

Datos georreferenciados y acceso abierto La plataforma ofrece datos georreferenciados que facilitan la lectura territorial de la información. A través de mapas interactivos, los usuarios pueden identificar zonas específicas y analizar distintos indicadores en un mismo espacio.

Esta modalidad permite realizar cruces de datos estratégicos. Por ejemplo, se pueden superponer capas de información para detectar patrones, áreas de cobertura o necesidades puntuales en determinadas regiones. La ministra señaló que el objetivo central radica en ordenar la información y garantizar su disponibilidad. La herramienta busca que cualquier persona pueda acceder a esos datos y utilizarlos para distintos fines, desde la planificación hasta la investigación.

