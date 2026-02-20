viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 10:03
Servicios.

Atención Palma Sola: Agua Potable realiza mantenimiento y puede faltar el servicio hasta el mediodía

Agua Potable de Jujuy informó que habrá baja presión y cortes intermitentes en Palma Sola por mantenimiento programado en Planta Isla Chica.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
corte de agua -

Agua Potable de Jujuy informó que este viernes se registrarán episodios de baja presión y cortes intermitentes del servicio en distintos sectores de Palma Sola, debido a tareas programadas de mantenimiento en la Planta Isla Chica.

Según el comunicado, la normalización está prevista alrededor de las 12:00. Desde la empresa solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras se completan los trabajos y agradecieron la comprensión de los usuarios.

corte agua

Horario del corte de agua en Palma Sola

La interrupción del suministro está prevista para este viernes hasta el mediodía.

Trabajos realizados

Tareas programadas de mantenimiento en la Planta Isla Chica, se registrarán episodios de baja presión y cortes intermitentes de servicio en diversos sectores de la localidad.

Se solicita a los usuarios de estas zonas hacer un uso racional y responsable del agua almacenada, a fin de evitar inconvenientes mientras duren los trabajos.

