Atención Palma Sola: Agua Potable realiza mantenimiento y puede faltar el servicio hasta el mediodía

Agua Potable de Jujuy informó que este viernes se registrarán episodios de baja presión y cortes intermitentes del servicio en distintos sectores de Palma Sola, debido a tareas programadas de mantenimiento en la Planta Isla Chica.

Según el comunicado, la normalización está prevista alrededor de las 12:00. Desde la empresa solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras se completan los trabajos y agradecieron la comprensión de los usuarios.

corte agua Horario del corte de agua en Palma Sola La interrupción del suministro está prevista para este viernes hasta el mediodía.

Trabajos realizados Tareas programadas de mantenimiento en la Planta Isla Chica, se registrarán episodios de baja presión y cortes intermitentes de servicio en diversos sectores de la localidad.

Se solicita a los usuarios de estas zonas hacer un uso racional y responsable del agua almacenada, a fin de evitar inconvenientes mientras duren los trabajos.

