Distribuirán las vacantes disponibles para el ingreso a primer año 2026

La jornada apunta a ordenar la asignación de lugares disponibles y permitir que más familias puedan completar el trámite de ingreso antes del inicio de clases.
Entrega de vacantes: cuándo y dónde
La actividad será el día martes 24 de febrerode 9:00 a 13:00 en las instalaciones del Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”, ubicado en Independencia 951, en San Salvador de Jujuy.
La convocatoria fue informada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Secundaria, y se espera asistencia de familias de distintos puntos de la capital y Palpalá.
Quiénes pueden asistir
Está dirigida a estudiantes de San Salvador de Jujuy y Palpalá que aún no tengan banco asignado en un establecimiento educativo para cursar 1° año en 2026.
Es importante que concurran quienes estén en esa situación, ya que la entrega de vacantes busca cubrir la demanda pendiente con los cupos disponibles.
Qué llevar y recomendaciones
Se solicita a las familias y/o tutores asistir con el DNI del tutor y del estudiante, requisito clave para poder avanzar con el trámite. También recomiendan presentarse con tiempo para facilitar la organización y la atención durante la mañana.