viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 12:45
Moda.

Joel Tapia, el diseñador mexicano que analiza la ropa de Jujuy y busca vestir a Cazzu

El diseñador visita el norte argentino, estudia el estilo local y manifiesta su interés en trabajar con Cazzu.

Agustina Medina
Agustina Medina
Joel Tapia, el diseñador mexicano que analiza cómo se viste Jujuy y busca vestir a Cazzu

El creador mexicano se especializa en botas estructuradas y piezas de diseño anatómico. Trabaja con artistas internacionales y pone el foco en el norte argentino. Busca alianzas con referentes de la música urbana y explora oportunidades comerciales.

Embed - YONATZIN QUINTERO Y JOEL TAPIA TJ

De Guadalajara al diseño de autor

Yonatzin Quintero nace en Guadalajara, Jalisco, en una familia vinculada al comercio y la carpintería. El interés por la moda surge en el entorno familiar. Su abuela dirige una academia de corte y confección. Una tía le enseña patronaje. Desde entonces orienta su carrera hacia el diseño.

Joel Tapia se posiciona como diseñador de calzado de autor y desarrolla una identidad marcada por estructuras firmes y líneas definidas. Prioriza hormas a medida, estudio anatómico del pie y selección de materiales de alta calidad.

Yonatzin Quinteros lo acompaña en el proceso creativo y en la expansión de la marca. La dupla trabaja en el desarrollo de colecciones con impronta estructural y paletas sobrias.

yonatzin

Trabajo con artistas y producción personalizada

En México, Joel Tapia diseña calzado para actrices de televisión y figuras de la música. Entre sus clientes se encuentra Marco Antonio Solís, para quien crea modelos exclusivos.

Cada pieza surge a partir de toma de medidas, desarrollo de horma personalizada y selección de pieles específicas. El proceso incluye pruebas técnicas y ajustes artesanales. El objetivo apunta a combinar presencia escénica y comodidad.

La marca no produce en serie. Cada diseño responde a un estudio previo del usuario y a una identidad concreta.

Qué observa en la forma de vestir en Jujuy y Argentina

Durante su estadía, Joel Tapia recorre Buenos Aires y el norte argentino. En la capital detecta una estética urbana y relajada. En Jujuy identifica una fuerte presencia de lo artesanal y tradicional.

Destaca el uso del color, los textiles regionales y el trabajo manual en marcas locales. Señala que la identidad cultural se refleja en cada prenda. También observa la vigencia de las alpargatas como calzado típico con proyección internacional.

El diseñador compara el mercado argentino con el mexicano y marca diferencias en consumo, producción y precios.

El interés en vestir a Cazzu

Joel Tapia expresa su deseo de vestir a Cazzu, artista jujeña referente del trap argentino. Considera que su propuesta de botas largas y estructuras marcadas encaja con la identidad escénica de la cantante.

Define su estilo como minimalista en tonos y maximalista en estructuras. Trabaja con siluetas fuertes y diseño arquitectónico en el calzado, mientras mantiene una paleta sobria. Su visita a Jujuy marca un acercamiento directo al territorio de la artista y abre posibilidades de colaboración dentro de la escena urbana.

Ropa usada y precios en el mercado argentino

Consultado sobre la ropa americana y la reutilización de prendas, sostiene que la segunda mano resulta válida si la prenda mantiene calidad. Analiza el crecimiento del consumo consciente en América Latina.

En relación con los precios, detecta valores más elevados en Argentina en comparación con México, sobre todo en locales de ropa importada. Observa diferencias en costos de producción y en dinámica comercial.

Gastronomía y costumbres jujeñas

Durante su paso por la provincia, Joel Tapia prueba asado, tamales, humitas, empanadas y choripán. Resalta la calidad de la carne y la intensidad de los sabores.

También analiza los hábitos sociales. Le llama la atención la merienda como espacio cotidiano y los horarios extendidos de almuerzo y cena. En México, según explica, el desayuno ocupa un rol central y la cena se realiza más temprano.

