Falleció Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano

Valentino Garavani falleció este lunes en Italia a los 93 años , dejando un legado que trascendió la pasarela y marcó a generaciones. El mundo de la moda despidió a uno de sus grandes maestros.

El diseñador murió en su residencia de Roma , acompañado por sus seres queridos. En homenaje a su figura, sus restos serán velados este miércoles y jueves en PM23, en Piazza Mignanelli 23, de 11 a 18. El funeral se realizará el viernes a las 11 en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica.

Aunque su retiro formal ocurrió en 2008 , cuando cedió el control creativo de su firma, el impacto de Valentino nunca se detuvo. Tras su recordado desfile de alta costura en 1962 en Pitti Immagine, Roma y toda Italia ingresaron definitivamente al circuito internacional de la moda , rompiendo una hegemonía históricamente dominada por París.

Falleció Valentino Garavani Falleció Valentino Garavani

Especialistas coinciden en que su irrupción marcó un antes y un después. Si bien la tradición italiana ya contaba con nombres como Emilio Schubert, Vincenzo Ferdinandi o las hermanas Fontana, Valentino logró tender un puente entre la alta costura clásica y el prêt-à-porter moderno, influencia que luego continuarían figuras como Gianni Versace y Giorgio Armani.

Valentino Garavani entre la pasarela y la vida social

Valentino fue también un personaje central de la vida social internacional. Su figura se volvió inseparable de imágenes icónicas: vacaciones con Jacqueline Kennedy Onassis en Capri, valses con Elizabeth Taylor, celebraciones en Nueva York junto a Aretha Franklin y Plácido Domingo, y su yate visitado por referentes como André Leon Talley.

Ese estilo de vida glamoroso convivió con una personalidad reservada pero firme. Nunca evitó expresar sus ideas: creó un vestido por la paz durante la Guerra del Golfo, apoyó tempranamente la lucha contra el VIH/SIDA y fundó en Roma una academia dedicada a las artes que lleva su nombre.

Un legado que trasciende

Con ironía y pragmatismo, Valentino solía resumirse así: “Sé hacer solo tres cosas en la vida: ropa, decorar casas y entretener a la gente”. Esa última faceta lo convirtió en una figura popular para el público italiano, especialmente por el tradicional desfile Donna Sotto le Stelle, celebrado cada verano en las escalinatas de Trinità dei Monti.

Su muerte marca el cierre simbólico de una era. Para la industria, Valentino Garavani fue el último gran exponente de una tradición de couturiers que supieron combinar excelencia artesanal, espectáculo y cultura. Su nombre queda inscripto para siempre en la historia de la moda y del siglo XX.