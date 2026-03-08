lunes 09 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 18:44
Conflicto bélico.

Mojtaba Khamenei fue nombrado nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos eligió a Mojtaba Khamenei como sucesor de Alí Khamenei en medio del conflicto con Estados Unidos y Israel.

Silvano Pintos
Silvano Pintos
Mojtaba Khamenei es el nuevo líder de Irán

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero durante una serie de ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel. La decisión fue confirmada por la televisión estatal iraní y replicada por distintos medios internacionales, en medio de la escalada militar que mantiene a la región en máxima tensión.

Trump advirtió que este sábado el régimen de Irán "recibirá un duro golpe
EN VIVO.

Trump advirtió que este sábado el régimen de Irán "recibirá un duro golpe
Irán lanzó un ataque contra todas las bases de Estados Unidos en Medio Oriente (Foto ilustrativa)
Análisis.

Conflicto entre Irán y EE.UU.: qué puede pasar y por qué podría impactar en Argentina

El nombramiento de Mojtaba Jamenei era considerado por muchos analistas como uno de los escenarios más probables dentro del complejo proceso sucesorio iraní. El religioso ha mantenido durante años una fuerte influencia dentro de los sectores conservadores del régimen y actúa como un nexo clave entre el liderazgo clerical y las principales estructuras de poder político y militar del país.

Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Fuente)
Eligieron al sucesor de Ali Khamenei, l&iacute;der supremo de Ir&aacute;n

Eligieron al sucesor de Ali Khamenei, líder supremo de Irán

Tercer líder supremo

Con esta designación, Irán se encamina hacia lo que varios especialistas interpretan como una virtual sucesión dinástica dentro de la cúpula de la República Islámica. Mojtaba Khamenei se convierte así en el tercer líder supremo desde la instauración del sistema político surgido tras la Revolución Islámica de Irán.

El primero fue el ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica en 1979, quien gobernó hasta su muerte en 1989. Tras su fallecimiento asumió Alí Khamenei, que permaneció en el poder durante más de tres décadas hasta su reciente asesinato en el marco de los ataques que desencadenaron el actual conflicto regional.

MOJTABA KHAMENEI
Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei

Mientras tanto, la situación militar continúa agravándose, con bombardeos cruzados y operaciones militares entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que agrega un fuerte componente de incertidumbre al inicio del nuevo liderazgo político y religioso en Teherán.

Quién es Mojtaba Khomenei

Mojtaba Khomenei, de 56 años, nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad. Es el segundo hijo del ayatolá Alí Khamenei y creció en un entorno marcado por el ascenso político y religioso de su padre tras la Revolución Islámica de Irán.

Durante su juventud participó en la Guerra Irán-Irak, un conflicto que marcó a toda una generación de iraníes y le permitió establecer vínculos con cuadros militares que luego ocuparían posiciones clave dentro del aparato de seguridad del país.

Posteriormente se formó como clérigo chiita en centros de estudios religiosos, aunque no alcanzó el rango más alto dentro de la jerarquía clerical. Aun así, con el paso de los años consolidó una importante influencia política, especialmente por su cercanía con la Guardia Revolucionaria Islámica y otros sectores conservadores del sistema iraní.

Además de su peso dentro de las estructuras religiosas, Mojtaba Khamenei ha sido considerado durante años una figura clave en el entramado político y de seguridad de Irán, actuando como intermediario entre el liderazgo clerical, los sectores duros del régimen y los principales organismos de poder del país.

