Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

Luego de varios días marcados por la inestabilidad climática en la provincia, este domingo se presenta con condiciones variables en Jujuy. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada con cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones aisladas en distintos sectores del territorio.

SMN. El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Pronóstico El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

El reporte meteorológico anticipa temperaturas moderadas y momentos de inestabilidad durante el día, sobre todo hacia la tarde y la noche en algunas regiones de la provincia.

Para San Salvador de Jujuy , el pronóstico señala cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Las condiciones pueden incluir lluvias aisladas o tormentas débiles en algunos momentos de la jornada.

Las temperaturas previstas se ubican en valores templados para esta época del año, con una mínima cercana a los 18 grados y una máxima que podría alcanzar los 26 grados.

El viento se presentará leve a moderado desde el sector norte y noreste en distintos momentos del día.

Días marcados por la inestabilidad en la provincia

Durante los últimos días, la provincia registró jornadas con condiciones meteorológicas variables. En distintos puntos de Jujuy se presentaron lluvias intermitentes, nubosidad persistente y momentos de tormentas aisladas.

Ese escenario generó un período de inestabilidad que se extendió durante la semana en varias regiones del territorio provincial.

Cómo se espera el tiempo en otras regiones de Jujuy

El pronóstico también anticipa condiciones similares en otras zonas de la provincia. En sectores de la Quebrada de Humahuaca y de la Puna jujeña se prevé nubosidad variable y posibles precipitaciones aisladas.

En el área de Valles y zonas del Ramal también pueden presentarse lluvias intermitentes en distintos momentos del día.

La nubosidad se mantendrá durante gran parte de la jornada, dentro de un escenario meteorológico que continúa con rasgos de inestabilidad en la provincia.