martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 10:28
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este martes volverá a regir una alerta amarilla por tormentas, tras un fin de semana marcado por intensas lluvias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla
Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Las intensas precipitaciones afectan a gran parte del territorio provincial desde el domingo y ya provocaron desbordes de ríos, rutas cortadas, anegamientos en calles y complicaciones en algunas viviendas, especialmente en sectores vulnerables.

Localidades de Jujuy bajo alerta amarilla

Según el SMN, el alerta amarilla por tormentas estará vigente durante la noche del martes en las siguientes regiones:

  • Puna de Cochinoca

  • Puna de Humahuaca

  • Puna de Rinconada

  • Puna de Santa Catalina

  • Puna de Tilcara

  • Puna de Tumbaya

  • Yavi

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con chaparrones fuertes en cortos períodos de tiempo.

image

Qué fenómenos se prevén

El organismo nacional anticipa que las tormentas podrían estar acompañadas por:

  • Fuerte actividad eléctrica

  • Ráfagas de viento de hasta 75 km/h

  • Posible caída de granizo

  • Abundante caída de agua en poco tiempo

Los acumulados de precipitación estimados oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.

Alerta en otras provincias del país

El mismo sistema de tormentas afectará a distintas regiones del norte y centro del país. Además de Jujuy, el alerta incluye áreas de:

  • Santiago del Estero

  • Chaco

  • Formosa

  • Salta

  • Tucumán

  • Catamarca

  • La Rioja

La intensidad del fenómeno variará según la zona.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Desde los organismos oficiales se reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

  • Evitar salir de la vivienda durante tormentas intensas, salvo necesidad extrema.

  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

  • Cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Si se está al aire libre, buscar refugio en construcciones seguras o vehículos cerrados y evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas horas.

