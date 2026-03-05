Alerta por tormentas en Salta: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectarán varias localidades

El clima vuelve a generar preocupación en Salta. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas que impactarán en diferentes zonas de la provincia de Salta durante las próximas horas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
De acuerdo con el informe meteorológico, las tormentas podrían desarrollarse con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 80 o incluso 90 km/h.
La advertencia rige desde hoy jueves al mediodía y se extenderá, según la zona, hasta la madrugada del viernes.
Las zonas que están bajo alerta de intensas tormentas
El aviso abarca principalmente a sectores del centro y los valles de la provincia, entre ellos:
- Salta Capital
- Cerrillos
- Guachipas
- La Viña
- La Caldera (zonas bajas)
- Chicoana (zonas bajas)
- Rosario de Lerma (zonas bajas)
- También podrían verse afectadas áreas de los valles cercanos, donde se prevén tormentas de variada intensidad durante la tarde y la noche.
Qué se espera para las próximas horas
Según el pronóstico, las tormentas podrían presentarse de manera aislada pero con intensidad localmente fuerte, con acumulados de lluvia que podrían superar los 20 a 40 milímetros en poco tiempo.
En algunos sectores también se anticipa la posibilidad de granizo y ráfagas intensas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente durante los momentos de mayor actividad eléctrica.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Ante este tipo de fenómenos, especialistas aconsejan:
- Evitar circular durante tormentas intensas
- No sacar residuos que puedan obstruir desagües
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Buscar refugio en lugares cerrados si se registran descargas eléctricas
Las autoridades meteorológicas advirtieron que el sistema de tormentas podría extenderse durante varias horas, por lo que no se descartan nuevas actualizaciones del alerta en la región.
