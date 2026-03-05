jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 12:58
NOA.

Alerta por tormentas en Salta: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectarán varias localidades

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla con tormentas fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en varias zonas de Salta

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta por tormentas en Salta: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectarán varias localidades (Imagen ilustrativa)

Alerta por tormentas en Salta: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectarán varias localidades (Imagen ilustrativa)

El clima vuelve a generar preocupación en Salta. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas que impactarán en diferentes zonas de la provincia de Salta durante las próximas horas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Lee además
Cuándo inicia el cronograma de pago a empleados públicos en Salta
Servicios.

Cuándo inicia el cronograma de pago a empleados públicos en Salta
Litio en Jujuy, Salta y Catamarca.
Chequeado.

Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

De acuerdo con el informe meteorológico, las tormentas podrían desarrollarse con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 80 o incluso 90 km/h.

La advertencia rige desde hoy jueves al mediodía y se extenderá, según la zona, hasta la madrugada del viernes.

Las zonas que están bajo alerta de intensas tormentas

El aviso abarca principalmente a sectores del centro y los valles de la provincia, entre ellos:

  • Salta Capital
  • Cerrillos
  • Guachipas
  • La Viña
  • La Caldera (zonas bajas)
  • Chicoana (zonas bajas)
  • Rosario de Lerma (zonas bajas)
  • También podrían verse afectadas áreas de los valles cercanos, donde se prevén tormentas de variada intensidad durante la tarde y la noche.

Qué se espera para las próximas horas

Según el pronóstico, las tormentas podrían presentarse de manera aislada pero con intensidad localmente fuerte, con acumulados de lluvia que podrían superar los 20 a 40 milímetros en poco tiempo.

En algunos sectores también se anticipa la posibilidad de granizo y ráfagas intensas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente durante los momentos de mayor actividad eléctrica.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante este tipo de fenómenos, especialistas aconsejan:

  • Evitar circular durante tormentas intensas
  • No sacar residuos que puedan obstruir desagües
  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Buscar refugio en lugares cerrados si se registran descargas eléctricas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el sistema de tormentas podría extenderse durante varias horas, por lo que no se descartan nuevas actualizaciones del alerta en la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo inicia el cronograma de pago a empleados públicos en Salta

Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

Jujuy Básquet recibe a Salta Basket en un clásico clave por la tabla

Salta Basket se quedó con el clásico ante Jujuy Básquet en doble suplementario

Histórico juicio por jurados: Salta inicia su primer proceso por femicidio

Lo que se lee ahora
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel