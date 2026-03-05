Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Las vacunas antigripales comenzaron a llegar a Jujuy y en los próximos días estarán disponibles en las farmacias de la provincia. Así lo confirmó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez.

Prevención. El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Según explicó, las primeras partidas siempre ingresan primero al sistema público antes de distribuirse al resto de los organismos y establecimientos.

“Sabemos que ya están llegando al Ministerio de Salud. Siempre primero llegan ahí, después se distribuyen las vacunas al PAMI y recién están llegando a las farmacias”, señaló. En ese sentido, estimó que en poco tiempo comenzarán a verse en los mostradores de las farmacias. “ Calculamos que en una semana o dos días ya tendrían que estar” , indicó.

Respecto al precio, Martínez explicó que el valor de la dosis tendrá un costo aproximado de entre 70.000 y 80.000 pesos en el circuito privado. Como ocurre cada año, la vacuna será gratuita para los grupos priorizados dentro del calendario nacional.

El dirigente farmacéutico detalló que el incremento respecto del año pasado se encuentra dentro de los parámetros inflacionarios.

“Los precios sí aumentan, más o menos, pero están más en el orden de la inflación. Han aumentado un 20% o un 25%”, explicó.

Cómo acceder a la vacuna

Desde el Colegio de Farmacéuticos recordaron que la aplicación de la vacuna debe realizarse con indicación médica previa.

“Siempre con la indicación del médico. El médico la indica y desde ahí hay farmacias que tienen vacunas habilitadas para colocarlas”, detalló Martínez. Además, indicó que las farmacias de la provincia también participarán de la campaña destinada a afiliados de PAMI, que recibirán dosis a través del sistema de vacunación de esa obra social.

Quiénes deben vacunarse

El esquema de vacunación antigripal está dirigido principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Entre los grupos priorizados se encuentran los niños de entre 6 y 24 meses, los adultos mayores de 65 años, el personal de salud, las personas gestantes y quienes tienen factores de riesgo.

Dentro de este último grupo se incluyen pacientes con enfermedades crónicas, como patologías respiratorias, cardiovasculares, metabólicas o inmunológicas. También se recomienda la vacunación en personas con obesidad, diabetes o enfermedades renales, entre otras condiciones que aumentan la vulnerabilidad frente a la influenza.