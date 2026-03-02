lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 10:49
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para esta semana

El cuidado animal llega a distintos sectores de la ciudad con vacunación antirrábica, castraciones y registro de mascotas. Conoce el cronograma.

Por  Judith Girón
Cronograma de vacunación y castración para esta semana

Cronograma de vacunación y castración para esta semana

Cronograma de la semana

Lunes 02

Vacunación antirrábica y registro

Calle Iturbe (frente a la Comisaría) – B° San Martín

De 9 a 12 hs

Martes 03

Quirófano Móvil

Centro Vecinal Malvinas – Av. Sajama 707 – B° Malvinas

Desde las 8 hs

Miércoles 04

Vacunación antirrábica y registro

Mza. AP4 Lote 2 – B° La Esperanza

De 15 a 18 hs

Jueves 05

Quirófano Móvil

150 Hectáreas – Mza. 10 Lote 17 – B° Alto Comedero

Desde las 8 hs

Viernes 06

Quirófano Móvil

B° 13 de Junio – Miguel Cané y 10 de Junio (Polideportivo)

Desde las 8 hs

Desde la Dirección de Zoonosis invitaron a los vecinos a participar de estas jornadas, destacando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de perros y gatos.

Asimismo, se solicita concurrir con las mascotas correctamente sujetas con correa y, de ser necesario, con bozal, a fin de garantizar la seguridad tanto del personal como de los propios animales.

