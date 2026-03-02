Cronograma de vacunación y castración para esta semana

Se conoció el cronograma semanal de actividades destinadas al cuidado y bienestar animal en distintos barrios de la capital. Las tareas, que incluyen castraciones, vacunación antirrábica y registro de mascotas, estarán a cargo de la Dirección de Zoonosis.

Cronograma de la semana Lunes 02

Vacunación antirrábica y registro

Calle Iturbe (frente a la Comisaría) – B° San Martín

De 9 a 12 hs Martes 03 Quirófano Móvil Centro Vecinal Malvinas – Av. Sajama 707 – B° Malvinas Desde las 8 hs Miércoles 04 Vacunación antirrábica y registro Mza. AP4 Lote 2 – B° La Esperanza De 15 a 18 hs Jueves 05 Quirófano Móvil 150 Hectáreas – Mza. 10 Lote 17 – B° Alto Comedero Desde las 8 hs Viernes 06 Quirófano Móvil B° 13 de Junio – Miguel Cané y 10 de Junio (Polideportivo) Desde las 8 hs Desde la Dirección de Zoonosis invitaron a los vecinos a participar de estas jornadas, destacando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de perros y gatos. Asimismo, se solicita concurrir con las mascotas correctamente sujetas con correa y, de ser necesario, con bozal, a fin de garantizar la seguridad tanto del personal como de los propios animales.

