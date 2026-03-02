Cronograma de vacunación y castración para esta semana

Se conoció el cronograma semanal de actividades destinadas al cuidado y bienestar animal en distintos barrios de la capital. Las tareas, que incluyen castraciones, vacunación antirrábica y registro de mascotas, estarán a cargo de la Dirección de Zoonosis.
Vacunación antirrábica y registro
Calle Iturbe (frente a la Comisaría) – B° San Martín
De 9 a 12 hs
Martes 03
Quirófano Móvil
Centro Vecinal Malvinas – Av. Sajama 707 – B° Malvinas
Desde las 8 hs
Miércoles 04
Vacunación antirrábica y registro
Mza. AP4 Lote 2 – B° La Esperanza
De 15 a 18 hs
Jueves 05
Quirófano Móvil
150 Hectáreas – Mza. 10 Lote 17 – B° Alto Comedero
Desde las 8 hs
Viernes 06
Quirófano Móvil
B° 13 de Junio – Miguel Cané y 10 de Junio (Polideportivo)
Desde las 8 hs
Desde la Dirección de Zoonosis invitaron a los vecinos a participar de estas jornadas, destacando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de perros y gatos.
Asimismo, se solicita concurrir con las mascotas correctamente sujetas con correa y, de ser necesario, con bozal, a fin de garantizar la seguridad tanto del personal como de los propios animales.
