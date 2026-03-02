lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 11:56
Nutrición.

Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar

Una nutricionista jujeña brindó pautas claras sobre desayuno, recreos y opciones saludables para chicos en la vuelta a clases

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar

Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar

Con la vuelta a clases en Jujuy, las familias vuelven a organizar mochilas y meriendas. En este contexto, la licenciada Itatí Gloss, en diálogo con canal 4, dio recomendaciones sobre qué alimentos enviar a la escuela, cómo distribuir las colaciones y qué rol cumplen los kioscos escolares. Las sugerencias apuntan a mejorar la energía y la concentración durante la jornada.

Lee además
Imagen creada con IA.
Educación.

Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas sin estrés
Foto ilustrativa.
Educación.

Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

La profesional habló sobre el desayuno, la hidratación y la elección de productos nutritivos en los recreos. También se refirió a la necesidad de educar en hábitos saludables desde edades tempranas.

Qué llevar en la mochila: opciones simples y nutritivas

Gloss señaló que la clave está en variar. Indicó que enviar todos los días el mismo alimento genera rechazo y termina en intercambio entre compañeros. Por eso recomendó dialogar con los chicos y acordar opciones que realmente consuman.

Entre las alternativas mencionó sándwich de jamón y queso, frutas de estación, huevo, queso en cubos y frutos secos. También incluyó alguna galletita en porción moderada. Explicó que la combinación de proteínas y fibra aporta mayor saciedad y evita el picoteo constante.

La organización semanal ayuda a reducir gastos y facilita la rutina. Planificar con anticipación permite comprar lo necesario y evitar productos ultraprocesados de último momento.

vuelta a clases

Desayuno y energía durante la mañana

La nutricionista destacó la importancia del desayuno para el rendimiento escolar. El cerebro necesita nutrientes para sostener la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje.

Aclaró que no corresponde obligar a un niño a desayunar apenas se levanta si siente malestar. En esos casos, sugirió ofrecer una colación saludable en el primer o segundo recreo.

Si el chico desayuna en casa con pan, fruta y una fuente de proteína, puede elegir un solo recreo para comer. Enviar comida para ambos recreos no resulta necesario en todos los casos.

Hidratación y rol de los kioscos escolares

Gloss remarcó que la botella de agua debe formar parte de la mochila todos los días. La hidratación con agua favorece la concentración y regula el apetito. Las bebidas azucaradas quedan reservadas para situaciones puntuales.

Sobre los kioscos escolares en Jujuy, indicó que existe normativa municipal que exige la presencia de opciones saludables. Sin embargo, explicó que la demanda aún resulta baja y que muchos estudiantes priorizan productos con alto contenido de azúcar y grasa.

La especialista sostuvo que el cambio de hábitos requiere educación alimentaria constante, tanto en la escuela como en el hogar.

Porciones adecuadas y equilibrio

La cantidad influye tanto como la calidad. Gloss explicó que ningún alimento aislado define la alimentación, sino el conjunto de elecciones diarias.

Frutos secos, frutas, lácteos y preparaciones caseras brindan mayor saciedad y energía estable durante la mañana. La planificación y el diálogo con los chicos permiten mejorar la calidad de la merienda escolar en Jujuy.

Otras recomendaciones para tener en cuenta

Embed - LUCÍA YÉCORA - NUTRICIONISTA MP 231 - Inicio de clases: viandas saludables y recomendaciones

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas sin estrés

Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

Vuelta a clases: se realizan jornadas de salud en San Salvador de Jujuy

Vuelta a clases: cómo deben usar la mochila los chicos para evitar lesiones

Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel