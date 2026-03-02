Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar

Con la vuelta a clases en Jujuy , las familias vuelven a organizar mochilas y meriendas. En este contexto, la licenciada Itatí Gloss, en diálogo con canal 4, dio recomendaciones sobre qué alimentos enviar a la escuela, cómo distribuir las colaciones y qué rol cumplen los kioscos escolares. Las sugerencias apuntan a mejorar la energía y la concentración durante la jornada.

Educación. Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

Educación. Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas sin estrés

La profesional habló sobre el desayuno, la hidratación y la elección de productos nutritivos en los recreos. También se refirió a la necesidad de educar en hábitos saludables desde edades tempranas.

Gloss señaló que la clave está en variar. Indicó que enviar todos los días el mismo alimento genera rechazo y termina en intercambio entre compañeros. Por eso recomendó dialogar con los chicos y acordar opciones que realmente consuman.

Entre las alternativas mencionó sándwich de jamón y queso, frutas de estación, huevo, queso en cubos y frutos secos . También incluyó alguna galletita en porción moderada. Explicó que la combinación de proteínas y fibra aporta mayor saciedad y evita el picoteo constante.

La organización semanal ayuda a reducir gastos y facilita la rutina. Planificar con anticipación permite comprar lo necesario y evitar productos ultraprocesados de último momento.

vuelta a clases

Desayuno y energía durante la mañana

La nutricionista destacó la importancia del desayuno para el rendimiento escolar. El cerebro necesita nutrientes para sostener la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje.

Aclaró que no corresponde obligar a un niño a desayunar apenas se levanta si siente malestar. En esos casos, sugirió ofrecer una colación saludable en el primer o segundo recreo.

Si el chico desayuna en casa con pan, fruta y una fuente de proteína, puede elegir un solo recreo para comer. Enviar comida para ambos recreos no resulta necesario en todos los casos.

Hidratación y rol de los kioscos escolares

Gloss remarcó que la botella de agua debe formar parte de la mochila todos los días. La hidratación con agua favorece la concentración y regula el apetito. Las bebidas azucaradas quedan reservadas para situaciones puntuales.

Sobre los kioscos escolares en Jujuy, indicó que existe normativa municipal que exige la presencia de opciones saludables. Sin embargo, explicó que la demanda aún resulta baja y que muchos estudiantes priorizan productos con alto contenido de azúcar y grasa.

La especialista sostuvo que el cambio de hábitos requiere educación alimentaria constante, tanto en la escuela como en el hogar.

Porciones adecuadas y equilibrio

La cantidad influye tanto como la calidad. Gloss explicó que ningún alimento aislado define la alimentación, sino el conjunto de elecciones diarias.

Frutos secos, frutas, lácteos y preparaciones caseras brindan mayor saciedad y energía estable durante la mañana. La planificación y el diálogo con los chicos permiten mejorar la calidad de la merienda escolar en Jujuy.

Otras recomendaciones para tener en cuenta