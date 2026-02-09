Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas sin estrés ni angustia

En la antesala del inicio del ciclo lectivo , la neuropsicóloga clínica Melina Bella dialogó con Canal 4 y brindó recomendaciones clave para que las familias jujeñas puedan planificar la vuelta a clases sin sobresaltos emocionales ni físicos.

Según explicó la profesional, retomar rutinas de forma anticipada es fundamental para el bienestar de niños y adolescentes. “Nuestro cerebro necesita adaptación. No podemos pasar de las vacaciones al primer día de clases de golpe. Es importante que el cambio sea gradual, especialmente en los horarios de sueño”, señaló.

Bella remarcó que durante el receso los chicos se acuestan y se levantan más tarde, por lo que recuperar el ritmo escolar con tiempo ayuda a evitar cansancio, irritabilidad y falta de concentración en los primeros días.

La especialista hizo hincapié en la manera en que los adultos comunican la vuelta al colegio. “Evitemos frases como ‘se terminó la joda’. Para los chicos, las vacaciones fueron un tiempo de disfrute, descanso y juego. Lo ideal es anticipar con cariño y acompañar el proceso”, sostuvo.

Preparar a los chicos para el inicio de clases.

Recomendó involucrar a los niños en pequeños rituales previos al inicio de clases: armar la mochila, rotular los útiles, elegir cuadernos o preparar la ropa. “Eso ayuda a que el regreso no se viva como algo impuesto, sino como parte de un proceso compartido”, explicó.

Pantallas, límites y horarios

Otro de los ejes centrales fue el uso de celulares, tablets y pantallas. Bella advirtió que durante las vacaciones el consumo suele descontrolarse y que es clave volver a regularlo.

“Para los chicos, que les saquen el celular de golpe es como que les quiten algo placentero. Por eso, de nuevo, hay que hacerlo de manera gradual y con anticipación”, remarcó.

Como orientación general, sugirió limitar el uso de dispositivos durante la semana escolar y reservarlos para el fin de semana o para momentos puntuales. “Regular las pantallas es parte del cuidado y también impacta directamente en el aprendizaje”, afirmó.

Señales de alerta en la vuelta a clases

Bella indicó que no todos los chicos viven el inicio del ciclo lectivo de la misma manera y que es importante observar cómo atraviesan este momento.

“Puede aparecer angustia por separación, especialmente en quienes empiezan primer grado o una nueva etapa escolar. Hay que estar atentos a cómo se sienten y acompañarlos desde el amor y los límites”, explicó.

Entre las señales de alerta, mencionó el llanto persistente, la resistencia extrema a ir a la escuela o cambios marcados en el ánimo. “Lo más importante es que emocionalmente estén preparados para esta nueva etapa, que sientan contención”, sostuvo.

Reducir las pantallas.

Adaptación en jardín y primer ingreso a la escuela

Sobre los niños que ingresan por primera vez al jardín o a la escuela, la neuropsicóloga recordó que el período de adaptación es un proceso normal.

“Es esperable que lloren o no se quieran quedar. Es una transición. Lo importante es que los padres acompañen el proceso que propone la institución y no transmitan su propia angustia”, afirmó.

También destacó el rol de las escuelas en este proceso: “Hoy las instituciones plantean adaptaciones progresivas. Es importante que las familias colaboren y entiendan que es un momento clave para los chicos”.