martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 18:27
Educación.

Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas sin estrés ni angustia

Especialistas recomiendan anticipar horarios, regular pantallas y acompañar con diálogo para que la vuelta a clases sea gradual y saludable.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

En la antesala del inicio del ciclo lectivo, la neuropsicóloga clínica Melina Bella dialogó con Canal 4 y brindó recomendaciones clave para que las familias jujeñas puedan planificar la vuelta a clases sin sobresaltos emocionales ni físicos.

Lee además
Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy
Canastaescolar en Jujuy 
Economía familiar.

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

Según explicó la profesional, retomar rutinas de forma anticipada es fundamental para el bienestar de niños y adolescentes. “Nuestro cerebro necesita adaptación. No podemos pasar de las vacaciones al primer día de clases de golpe. Es importante que el cambio sea gradual, especialmente en los horarios de sueño”, señaló.

Bella remarcó que durante el receso los chicos se acuestan y se levantan más tarde, por lo que recuperar el ritmo escolar con tiempo ayuda a evitar cansancio, irritabilidad y falta de concentración en los primeros días.

El rol del diálogo en la preparación emocional

Cómo preparar a los chicos para la vuelta a clases según la inteligencia artificial
Preparar a los chicos para el inicio de clases.

Preparar a los chicos para el inicio de clases.

La especialista hizo hincapié en la manera en que los adultos comunican la vuelta al colegio. “Evitemos frases como ‘se terminó la joda’. Para los chicos, las vacaciones fueron un tiempo de disfrute, descanso y juego. Lo ideal es anticipar con cariño y acompañar el proceso”, sostuvo.

Recomendó involucrar a los niños en pequeños rituales previos al inicio de clases: armar la mochila, rotular los útiles, elegir cuadernos o preparar la ropa. “Eso ayuda a que el regreso no se viva como algo impuesto, sino como parte de un proceso compartido”, explicó.

Pantallas, límites y horarios

Otro de los ejes centrales fue el uso de celulares, tablets y pantallas. Bella advirtió que durante las vacaciones el consumo suele descontrolarse y que es clave volver a regularlo.

“Para los chicos, que les saquen el celular de golpe es como que les quiten algo placentero. Por eso, de nuevo, hay que hacerlo de manera gradual y con anticipación”, remarcó.

Como orientación general, sugirió limitar el uso de dispositivos durante la semana escolar y reservarlos para el fin de semana o para momentos puntuales. “Regular las pantallas es parte del cuidado y también impacta directamente en el aprendizaje”, afirmó.

Señales de alerta en la vuelta a clases

Bella indicó que no todos los chicos viven el inicio del ciclo lectivo de la misma manera y que es importante observar cómo atraviesan este momento.

“Puede aparecer angustia por separación, especialmente en quienes empiezan primer grado o una nueva etapa escolar. Hay que estar atentos a cómo se sienten y acompañarlos desde el amor y los límites”, explicó.

Entre las señales de alerta, mencionó el llanto persistente, la resistencia extrema a ir a la escuela o cambios marcados en el ánimo. “Lo más importante es que emocionalmente estén preparados para esta nueva etapa, que sientan contención”, sostuvo.

niños pantallas celular.jpg
Reducir las pantallas.

Reducir las pantallas.

Adaptación en jardín y primer ingreso a la escuela

Sobre los niños que ingresan por primera vez al jardín o a la escuela, la neuropsicóloga recordó que el período de adaptación es un proceso normal.

“Es esperable que lloren o no se quieran quedar. Es una transición. Lo importante es que los padres acompañen el proceso que propone la institución y no transmitan su propia angustia”, afirmó.

También destacó el rol de las escuelas en este proceso: “Hoy las instituciones plantean adaptaciones progresivas. Es importante que las familias colaboren y entiendan que es un momento clave para los chicos”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

Vacunas y vuelta a clases: cuáles son indispensables

La canasta escolar completa en Jujuy cuesta 300.000 pesos

Lo que se lee ahora
La Beca Progresar ayuda a los jóvenes a completar sus estudios y seguir su formación.
Educación.

ANSES: ¿Cuándo abren las inscripciones del Progresar 2026?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel