Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

Estamos en enero, pero ya los padres piensan en el inicio de clases . Y cuando se acercan el retorno a las aulas, empieza la búsqueda de los útiles y el resto de productos que incluye la canasta escolar , que en Jujuy hay para todos los bolsillos.

Economía. Cuánto hay que ganar para ser de clase baja, media y alta en Argentina

En nuestra provincia se puede encontrar canastas escolares que rondan entre los 40 mil pesos las básicas hasta los 120 mil pesos , pero sacando un promedio la canasta escolar ronda los 80 mil pesos . “Una canasta económica que incluya mochila está cerca de los 80 mil pesos” , dijo Natalia Rodríguez , vendedora de una reconocida librería de calle Güemes.

“De ahí puede variar según la calidad, la marca y los diseños que buscan los chicos. Si sumás loncheras, botellitas y otros accesorios que a los chicos les gusta estrenar los primeros días de clases, los montos van variando”, detalló.

Recalcó que si la canasta es para reforzar algunos útiles que quedaron del 2025, “está más o menos desde 40 mil pesos en adelante, con útiles súper básicos como lápiz, goma y regla. En este caso no estamos contando una cartuchera”, aclaró.

Embed - CANASTA ESCOLAR EN JUJUY

Las cartucheras, muy buscadas

Dijo que las cartucheras están desde los 5 mil pesos en adelante las opciones más económicas. “Tenés de 30 o 40 mil. Van variando por los diseños y los modelos. Hay de todo en cartucheras”, recalcó Natalia Rodríguez.

Proyecto nuevo - 2026-01-21T192431.850 Canasta escolar en Jujuy

Sobre los lápices, explicó que están los básicos desde 1.200 pesos una línea económica. “De ahí los precios van subiendo, tenés otras marcas un poco más caras, de 2 mil, 4 mil o hasta 5 mil pesos”, indicó sobre la caja de 12 lápices.

Sobre los cuadernos tan necesarios, señaló que los números 3 que son los que están llevando, cuestan alrededor de 6 mil pesos. “También repuestos de hojas de 480 hojas, en 16.800 pesos la opción más económica, tanto rayadas como cuadriculadas”.

Canasta escolar en Jujuy Canasta escolar en Jujuy

Las mochilas, lo más buscado

“Están desde 40 mil pesos en adelante, mochilas de espalda sin carro. Después tenés líneas de mejor calidad, que rondan entre 135 mil y 180 mil pesos, dependiendo de la marca y la calidad”, y dijo que las más grandes están un poco más. “Para jardincito o primer grado de buena calidad, están alrededor de 134 mil pesos”, indicó.

Canasta escolar en Jujuy Canasta escolar en Jujuy

Cuándo comienzan las clases

El Ministerio de Educación confirmó cambios en la organización del anuario escolar. La planificación incorpora un formato trimestral con el objetivo de ordenar los tiempos pedagógicos y anticipar instancias de acompañamiento antes del inicio formal de clases.

El regreso a las aulas para todos los niveles obligatorios se concretará el lunes 2 de marzo. Desde esa fecha comenzará el dictado regular de clases en inicial, primario y secundario. La reorganización del calendario escolar apunta a reducir el ausentismo durante las mesas de examen y a fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad educativa.

Según el cronograma, las actividades escolares comenzarán el miércoles 18 de febrero en los niveles inicial, primario y secundario. Durante esos días se desarrollarán acciones específicas de fortalecimiento y acompañamiento, con modalidades diferenciadas según cada nivel.

Clases Anuario Escolar 2026 en Jujuy.

En el Nivel Inicial, el comienzo del ciclo incluirá entrevistas con las familias y el reconocimiento de los espacios escolares. Estas instancias permitirán el primer contacto entre docentes, estudiantes y responsables antes del dictado de clases.

Para el Nivel Primario, el calendario prevé una etapa de fortalecimiento y acompañamiento destinada a estudiantes que registraron bajo rendimiento durante el ciclo 2025. La propuesta apunta a reforzar contenidos y facilitar la continuidad pedagógica.

En el Nivel Secundario, el inicio de actividades presentará una diferencia respecto de años anteriores. Entre el 18 y el 24 de febrero se desarrollará un sistema de Tutorías, con jornadas previstas los días 18, 19, 20, 23 y 24 de ese mes.