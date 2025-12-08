lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 11:50
Informe.

El 53% de la clase media debió endeudarse o usar ahorros en 2025

Según un informe, las subas en los servicios públicos y la caída del ingreso generan un escenario de creciente vulnerabilidad económica.

Federico Franco
Federico Franco
Foto ilustrativa.

La clase media, el sector más afectado

A partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC), el estudio mostró que el 48% de los hogares argentinos recurrió a alguna estrategia de supervivencia económica, ya sea consumiendo ahorros, vendiendo bienes o endeudándose.

Pero en la clase media ese porcentaje trepa al 53%, convirtiéndola en el estrato que más sufrió para llegar a fin de mes, incluso más que los sectores de ingresos bajos.

Las estrategias que usó la clase media para subsistir

plata dinero
Clase media en deuda.

El informe detalla tres mecanismos principales:

1. Consumo de ahorros y venta de pertenencias

  • El 35% de los hogares del país usó ahorros para cubrir gastos básicos.

  • En la clase media, ese número sube al 40%, el nivel más alto entre todos los grupos.

  • Además, el 9% debió vender pertenencias para obtener liquidez inmediata.

2. Endeudamiento histórico

  • Un 25% de los hogares se endeudó para llegar a fin de mes, ya sea con familiares, conocidos o entidades financieras.

  • Esta es la única variable que está peor que en 2024, el año más crítico de la serie.

3. Más deuda bancaria, más morosidad

  • El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con bancos, por encima del 12% de los sectores bajos.

  • El contexto es delicado: la morosidad de los préstamos personales llegó al 9,1%, el valor más alto registrado.

Tarifas y servicios: el golpe que reconfiguró los gastos del hogar

El informe rastrea una de las principales causas de esta presión sobre la clase media:

  • En noviembre de 2023, los servicios públicos (agua, luz y gas) representaban el 4% de un salario mediano.

  • En 2025, pasaron a representar el 11% de ese mismo salario, casi el triple.

La quita de subsidios, sumada a la recomposición tarifaria, llevó a muchos hogares a reajustar prioridades y recurrir a alternativas extraordinarias para sostener el nivel de vida.

