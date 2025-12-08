El 53% de la clase media debió endeudarse o usar ahorros en 2025

A partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC), el estudio mostró que el 48% de los hogares argentinos recurrió a alguna estrategia de supervivencia económica, ya sea consumiendo ahorros, vendiendo bienes o endeudándose.
Pero en la clase media ese porcentaje trepa al 53%, convirtiéndola en el estrato que más sufrió para llegar a fin de mes, incluso más que los sectores de ingresos bajos.
Las estrategias que usó la clase media para subsistir
El informe detalla tres mecanismos principales:
1. Consumo de ahorros y venta de pertenencias
El 35% de los hogares del país usó ahorros para cubrir gastos básicos.
En la clase media, ese número sube al 40%, el nivel más alto entre todos los grupos.
Además, el 9% debió vender pertenencias para obtener liquidez inmediata.
2. Endeudamiento histórico
Un 25% de los hogares se endeudó para llegar a fin de mes, ya sea con familiares, conocidos o entidades financieras.
Esta es la única variable que está peor que en 2024, el año más crítico de la serie.
3. Más deuda bancaria, más morosidad
El 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con bancos, por encima del 12% de los sectores bajos.
El contexto es delicado: la morosidad de los préstamos personales llegó al 9,1%, el valor más alto registrado.
Tarifas y servicios: el golpe que reconfiguró los gastos del hogar
El informe rastrea una de las principales causas de esta presión sobre la clase media:
En noviembre de 2023, los servicios públicos (agua, luz y gas) representaban el 4% de un salario mediano.
En 2025, pasaron a representar el 11% de ese mismo salario, casi el triple.
La quita de subsidios, sumada a la recomposición tarifaria, llevó a muchos hogares a reajustar prioridades y recurrir a alternativas extraordinarias para sostener el nivel de vida.