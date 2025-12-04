jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 20:17
La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

La abogada de la familia en diálogo con medios cordobeses reveló avances de la investigación resaltando que un allegado de la familia está en la mira.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.

Denuncian a un sospechoso cercano a la familia

Natalia Lescano, abogada de la familia, confirmó a Cba24 que hay un hombre denunciado por la desaparición, apuntado por la María Mamaní la madre de la joven. Se trata de un allegado a la familia política que, según la señora, es una persona de "malvivir" y sin trabajo.

La defensa informó que se hizo una presentación formal con pruebas recopiladas por la madre de Delicia y sus compañeros. En la unidad judicial constantes videos y documentación vinculadas al sospechoso, a la espera de que la investigación.

Datos sobre los videos

"Hemos encontrado unos videos donde se la ve a Delicia en la terminal de Villazón hacia Potosí, Bolivia", expresó la abogada Lescano además tener "una lista de pasajeros donde estaría el nombre de Delicia".

Cambios en conducta antes de la desaparición

Compañeras y profesores notaron una actitud angustiada y llorosa en Delicia antes de desaparecer, detalles que aumentan la preocupación sobre lo ocurrido y fortalecen la hipótesis de la implicación del sospechoso.

Temas
