La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.

Familiares, amigos y vecinos marcharon este jueves por la tarde en Córdoba para pedir avances en la búsqueda de Delicia Mamani, la joven jujeña desaparecida el 21 de noviembre de su hogar en Malagueño, donde estudia el Profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó.

Denuncian a un sospechoso cercano a la familia Natalia Lescano, abogada de la familia, confirmó a Cba24 que hay un hombre denunciado por la desaparición, apuntado por la María Mamaní la madre de la joven. Se trata de un allegado a la familia política que, según la señora, es una persona de "malvivir" y sin trabajo.

La defensa informó que se hizo una presentación formal con pruebas recopiladas por la madre de Delicia y sus compañeros. En la unidad judicial constantes videos y documentación vinculadas al sospechoso, a la espera de que la investigación.

Datos sobre los videos "Hemos encontrado unos videos donde se la ve a Delicia en la terminal de Villazón hacia Potosí, Bolivia", expresó la abogada Lescano además tener "una lista de pasajeros donde estaría el nombre de Delicia".

Embed Cambios en conducta antes de la desaparición Compañeras y profesores notaron una actitud angustiada y llorosa en Delicia antes de desaparecer, detalles que aumentan la preocupación sobre lo ocurrido y fortalecen la hipótesis de la implicación del sospechoso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.