Desaparición de la jujeña en Córdoba: piden intervención de la Interpol

Comunicado de la familia de Delicia Mamani Mamani: piden intervención de Interpol
Según informó ElDoce.tv, este martes a la noche mediante un comunicado, los familiares informaron que las abogadas Natalia Lescano y Alina Dutto, representantes de la madre de Delicia Mamani Mamani, formalizaron un pedido urgente para que se adopten medidas clave. Entre ellas, solicitaron “la constitución como querellantes”, con el fin de participar directamente en el expediente.
También pidieron que se revisen “de manera inmediata cámaras públicas y privadas” para reconstruir los últimos movimientos de la joven. Según señalaron, la intención es reforzar la búsqueda con información visual que permita establecer una línea de tiempo precisa.
El escrito detalla que las profesionales solicitaron además la recolección de testimonios, el análisis de comunicaciones, redes sociales y dispositivos electrónicos, así como “la identificación de posibles sospechosos y la adopción de medidas cautelares”. La familia explicó que estas acciones son indispensables para no perder evidencia relevante.
Otra de las solicitudes incluyó la intervención de Interpol, debido a la sospecha de que el caso pueda tener vínculo con una red de trata. La familia subrayó que existe una “urgencia extrema” y reclamó que la Fiscalía actúe “con la mayor celeridad, conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos”.
Por último, la abogada Natalia Lescano, al ser consultada sobre los rastrillajes y la investigación, aclaró que está todo bajo secreto de sumario. Vale recordar que este martes el Ministerio Público Fiscal de Córdoba publicó un escueto comunicado.