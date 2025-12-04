jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 15:00
Peritajes.

Causa ANDIS: la Cámara ordenó verificar si los audios de Spagnuolo fueron manipulados

La Justicia que investiga la causa ANDIS, pidió determinar si las grabaciones fueron editadas o creadas con inteligencia artificial.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Cámara Federal porteña ordenó comprobar el origen y la autenticidad de los audios de Diego Spagnuolo, que dieron inicio a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los jueces advirtieron que aún no está claro si las grabaciones fueron manipuladas, editadas o incluso generadas con inteligencia artificial.

El origen de los audios

La Cámara dispuso que el juez Sebastián Casanello debe realizar una verificación técnica exhaustiva de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Esa grabación fue el punto de partida de la investigación por presuntas coimas dentro del organismo, pero los magistrados señalaron que todavía no se sabe cómo se obtuvo ni si pudo haber sido manipulada. El fallo cuestionó que el expediente se inició a partir de “trascendidos periodísticos” sin que se comprobara la autenticidad del material.

Cámara Federal porteña y el caso ANDIS
Cámara Federal porteña y el caso ANDIS

Cámara Federal porteña y el caso ANDIS

Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia de Eduardo Farah, revocaron la resolución del Juzgado Federal Nº 11, que había rechazado los pedidos de nulidad de las defensas de los hermanos Kovalivker y de Spagnuolo. Para los camaristas, no existen certezas sobre si las grabaciones fueron editadas, adulteradas o creadas parcialmente mediante herramientas de inteligencia artificial.

Los cuestionamientos de la defensa y el planteo de nulidad

La defensa de Diego Spagnuolo, encabezada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sostuvo que los audios presentan “ausencia de metadatos, fragmentación, microcortes y diferencias acústicas”, lo que incluye la posibilidad de que contengan “voz sintética generada mediante IA”. Esa falta de integridad, afirmaron, implicaría que el material no puede considerarse prueba válida y que podría tratarse de una interceptación ilegal.

Los abogados plantearon que nunca se realizó un peritaje técnico oficial al momento de incorporar la grabación a la causa y que tanto los dictámenes fiscales como las medidas posteriores se basaron en ese material. Por eso, solicitaron declarar la nulidad de la resolución y de todos los actos derivados, apelando a la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Durante la tarde de hoy jueves, la ANDIS comunicó que "modificará la Resolución 187/2025″.
Se indicó que la Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes.

Se indicó que la Resolución 187/2025 será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes.

Un peritaje detectó múltiples ediciones en la grabación

Al expediente se sumó un informe del perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro, que concluyó que el audio atribuido a Spagnuolo fue “editado y modificado múltiples veces”. El especialista indicó que no dispone de la secuencia completa, lo que le impide realizar un examen concluyente, pero sí pudo determinar que la grabación presenta 18 cortes compatibles con manipulación deliberada.

El análisis también reveló cambios bruscos en la amplitud y la frecuencia del sonido, artefactos técnicos y falta de continuidad en los actos de habla, elementos que no coinciden con una grabación original realizada en una única secuencia. Según el informe, todo esto evidencia alteraciones posteriores al registro sonoro.

Qué ordenó la Cámara y cómo sigue la causa ANDIS

En su fallo, los jueces señalaron que “resulta estéril discutir la validez de grabaciones hechas por particulares cuando no está demostrado cómo se produjeron”. Para el tribunal, la ausencia de certezas “impide convalidar las decisiones previas y hace necesario verificar el material antes de continuar”. Además, remarcaron que no está probado si la conversación ocurrió en un ámbito privado o si hubo violación de derechos constitucionales.

Con esta decisión, el expediente vuelve al juzgado de Sebastián Casanello, quien deberá ordenar peritajes específicos para determinar el origen, la integridad y la eventual manipulación de los audios. Recién después de esos estudios técnicos se definirá si la prueba puede ser utilizada y cómo continúa la causa por presuntas coimas en la ANDIS.

