Causa ANDIS: uno de los imputados rompió el silencio y apuntó directamente

Los delitos investigados en esta causa comenzaron en 2023 y se extendieron hasta la difusión de los audios de Spagnuolo. Foto: Gustavo Gavotti

La causa por presuntas coimas y compras direccionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un giro clave. Por primera vez, uno de los imputados decidió hablar ante la Justicia: Roger Edgar Grant , ex coordinador de Gestión de Urgencias, declaró durante varias horas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py. Allí intentó despegarse del rol de ejecutor central de la maniobra y aseguró que solo seguía instrucciones de sus superiores.

La investigación ubica a Grant como una pieza operativa dentro de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. Desde ese lugar manejaba el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) , herramienta con la que se autorizaban y administraban las compras de medicamentos y tratamientos para personas con discapacidad, en especial los insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) . Según la acusación, desde ese puesto habría facilitado el direccionamiento de fondos públicos hacia un grupo reducido de droguerías.

En su descargo, Grant sostuvo que no definía precios ni elegía empresas y que “consultaba todo” con su jefe , el entonces director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini , señalado como el “número dos” del organismo. Los investigadores ya habían detectado que ambos venían de trabajar juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada, lo que refuerza el vínculo previo entre ambos. Para el fiscal, sin embargo, los chats y comunicaciones secuestrados muestran que Grant conocía de antemano qué firmas serían invitadas a cada compulsa y que incluso manejaba los tiempos de los procesos para favorecer a determinados proveedores.

La maniobra en las compras y los otros imputados de la causa

La causa reconstruye un esquema de “competencias reducidas” dentro de las compras de medicamentos: mientras en licitaciones abiertas la ANDIS invitaba a alrededor de 15 droguerías, en ciertas compulsas se limitaba la participación a un grupo de apenas cuatro empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. En ese marco, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron más del 93% de las adjudicaciones bajo este esquema, por un monto superior a los $30.300 millones destinados a tratamientos de alto costo para beneficiarios del programa Incluir Salud.

Los fiscales atribuyen a Grant la ejecución concreta de esas operaciones dentro del sistema, supuestamente siguiendo las instrucciones de Garbellini y de Pablo Atchabahian, señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la estructura junto a Miguel Ángel Calvete. En los allanamientos apareció una anotación en los cuadernos de Calvete que menciona a “Roger por precios”, y también se registraron comunicaciones en las que el propio Calvete mostraba interés por los elementos secuestrados al ex funcionario. Esas referencias fortalecen, para la acusación, la hipótesis de una red que iba más allá de un simple subordinado obediente.

Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas de la Justicia por la causa ANDIS Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas de la Justicia por la causa ANDIS

Hasta ahora, la mayoría de los imputados habían optado por el silencio. De las primeras 15 indagatorias citadas por Casanello, entre ellas las de Atchabahian, Calvete, el ex director de ANDIS Diego Spagnuolo, el propio Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González, todos se habían negado a responder preguntas. Grant se convirtió así en el primer acusado en someterse al interrogatorio completo del juez y el fiscal, lo que abre una nueva etapa en la causa. En los próximos días deberán declarar otros ex funcionarios y empresarios vinculados a las droguerías investigadas, mientras la Justicia intenta reconstruir hasta dónde llegaba la cadena de decisiones en una trama que combinó medicamentos esenciales, contratos millonarios y presuntos retornos a costa de las personas con discapacidad más vulnerables del sistema.