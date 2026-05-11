Marcha Universitaria: a qué hora es la movilización de este martes 12 de mayo

Este martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Universitaria Federal en distintos puntos del país, con un acto central previsto para las 17 en Plaza de Mayo . La movilización fue convocada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y sectores científicos para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el ajuste sobre la educación pública.

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La protesta tendrá concentraciones previas desde el mediodía en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Plaza Houssay, Avenida de Mayo, la UTN Regional Buenos Aires y Callao y Bartolomé Mitre. También se esperan movilizaciones en distintas provincias del país.

En Jujuy, la convocatoria local se realizará este martes 12 de mayo desde las 17 en calle Alberdi, entre 19 de Abril e Independencia, bajo el lema “Unidad en defensa de la universidad”. La movilización contará con la participación de gremios docentes y no docentes universitarios como ADIUNJu, UTDU y APUNJu.

Además, el CEDEMS convocó a una concentración previa a las 16:30 en Balcarce 162, con consignas en defensa de la universidad pública y gratuita y el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Ley de Financiamiento Universitario: el eje de la Marcha Federal Universitaria

El principal reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, actualización presupuestaria para las universidades nacionales y mayores recursos para el sistema científico y tecnológico. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene suspendida su aplicación y sostiene que la normativa no especifica las fuentes de financiamiento necesarias.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo de financiamiento”, con recursos equivalentes al 0,4% del PBI. Además, señalaron que los salarios docentes registran una pérdida del poder adquisitivo cercana al 34% en los últimos años.

La UBA espera una Marcha Universitaria “multitudinaria y pacífica”

image Marcha Universitaria Federal: el acto central será en Plaza de Mayo.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, adelantó que esperan una Marcha Federal Universitaria “pacífica y multitudinaria” este martes en defensa de la educación pública y la Ley de Financiamiento Universitario. El acto central será en Plaza de Mayo y reunirá a universidades, docentes, estudiantes y distintos sectores gremiales y sociales.

Gelpi advirtió que los recortes presupuestarios afectan las cursadas, los salarios y el funcionamiento de hospitales universitarios, además de provocar la salida de investigadores y docentes del sistema. “Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”, sostuvo, y aseguró que el reclamo busca defender el futuro del país y no intereses partidarios.

La CGT se suma a la Marcha Universitaria

image La central obrera oficializó su adhesión a la movilización del 12 de mayo.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su adhesión a la movilización luego de reunirse con autoridades universitarias y representantes gremiales. La central obrera denunció la falta de paritarias y el impacto del ajuste sobre la educación pública y la ciencia.

También participarán federaciones docentes y nodocentes como FEDUN y FATUN, además de organizaciones estudiantiles y sectores vinculados a la investigación científica.

Por la magnitud de la convocatoria, se prevén cortes y complicaciones de tránsito en el microcentro porteño entre las 13 y las 19 horas, especialmente en Avenida de Mayo, Diagonal Sur y los alrededores de Plaza de Mayo.