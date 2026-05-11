El rincón de Catamarca que sorprende al turismo: un pueblo único al pie de un volcán

Argentina cuenta con una enorme variedad de destinos turísticos que concentran a miles de visitantes atraídos por sus paisajes , su riqueza cultural y las múltiples actividades que ofrecen. Un claro ejemplo es El Peñón , un pueblo oculto en la Puna de Catamarca que sorprende a quienes lo eligen para sus escapadas.

Se trata de un destino ubicado a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Este pequeño poblado del departamento de Antofagasta de la Sierra se distingue por panorámicas singulares , donde las extensiones blancas del Campo de Piedra Pómez y la imponente presencia del Volcán Galán conforman un paisaje natural difícil de igualar.

Su proximidad a la Laguna Grande convierte a El Peñón en un lugar privilegiado para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza , ya que allí se encuentra uno de los principales refugios de flamencos rosados de Sudamérica . Este fenómeno, sumado a las formaciones geológicas que rodean la localidad, genera un entorno ideal para la observación de aves y la fotografía de paisajes .

La autenticidad del lugar se refleja en la calidez de sus habitantes y en la preservación de sus tradiciones ancestrales.

El carácter genuino del lugar se percibe en la hospitalidad de su gente y en la conservación de sus costumbres heredadas , lo que permite a quienes llegan vivir una experiencia cultural auténtica y cercana .

El Peñón se encuentra ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra.

El Peñón combina de manera equilibrada la aventura con la calma, brindando a los visitantes la posibilidad de alejarse de la rutina diaria mientras recorren y descubren sus paisajes de gran belleza.

Dónde queda El Peñón, Catamarca

El Peñón está situado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en plena región de la Puna catamarqueña. Ubicado a más de 3.500 metros de altitud, este asentamiento se caracteriza por su localización estratégica, que facilita el acceso a distintos atractivos naturales de la zona, como el Campo de Piedra Pómez, el Volcán Galán y la Laguna Grande.

Para llegar a El Peñón, es necesario viajar hasta la provincia de Catamarca y luego dirigirse hacia el departamento de Antofagasta de la Sierra.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Peñón, Catamarca?

En El Peñón se pueden realizar múltiples actividades, todas ellas orientadas a ofrecer una experiencia de contacto profundo y especial con el entorno natural:

Recorrer las extensas dunas claras del Campo de Piedra Pómez , un entorno que recuerda a la superficie lunar por sus singulares estructuras rocosas.

del , un entorno que recuerda a la por sus singulares Emprender travesías hacia el majestuoso Volcán Galán y los paisajes que lo rodean.

hacia el majestuoso y los que lo rodean. Acercarse a la Laguna Grande para observar flamencos rosados y diversas especies de aves en su hábitat natural.

para observar y diversas especies de en su Sumarse a caminatas guiadas que permiten descubrir las formaciones geológicas características del área.

que permiten descubrir las características del área. Interiorizarse en las costumbres de la comunidad local y convivir con los pobladores del lugar.

El Peñón, Catamarca.

Hospedarse en alojamientos típicos que brindan una vivencia genuina y representativa de la zona.

que brindan una vivencia y Realizar fotografía de paisajes en escenarios naturales de gran valor y belleza singular.

en escenarios de gran y Aprovechar la calma y el silencio característicos de la Puna catamarqueña.

y el característicos de la Conocer el legado cultural ancestral que aún perdura y se transmite en la región.

que aún perdura y se transmite en la Admirar los atardeceres inigualables que tiñen el paisaje de la Puna con tonos únicos.

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Cómo llegar a El Peñón, Catamarca

Para arribar a El Peñón es necesario desplazarse primero hasta la provincia de Catamarca y, desde allí, continuar el recorrido hacia el departamento de Antofagasta de la Sierra. Se aconseja efectuar el trayecto en un vehículo 4x4, ya que las condiciones del terreno lo requieren. El ingreso principal se realiza mediante rutas provinciales que vinculan con la localidad.