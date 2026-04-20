El rincón de Mendoza perfecto para los fanáticos del vino de calidad y la naturaleza

Desde la ciudad de Mendoza, el acceso más directo a Los Chacayes es en auto.

Enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes como paisaje dominante, la provincia de Mendoza presenta una combinación atractiva de servicios turísticos de primer nivel, entornos naturales en estado casi virgen y una tradición vitivinícola que se actualiza y evoluciona año tras año. Un rincón del país ideal para unas escapadas en familia.

Ubicada en la región de Cuyo , esta provincia despliega escenarios de gran impacto visual y, al mismo tiempo, reúne las condiciones ideales para garantizar una estadía de descanso placentera .

Dentro de ese contexto se destaca un lugar conocido como Los Chacayes . Situado en el Valle de Uco , este rincón —recientemente distinguido como una de las Indicaciones Geográficas más relevantes de la Argentina— posee un encanto particular, marcado por un paisaje de rocas , vegetación de jarilla y viñedos de altura que conviven en equilibrio con la sofisticación de sus alojamientos de lujo .

Con más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid , en esta zona se elaboran vinos de altísima calidad como Malbec , Chardonnay y Cabernet Franc , que convocan a visitantes de distintos perfiles. Se trata de una ocasión ideal para descubrir algunas de las etiquetas más reconocidas y premiadas del país .

Desde la ciudad de Mendoza, el acceso más directo a Los Chacayes es en auto, recorriendo unos 120 kilómetros por la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego tomando la Ruta Provincial 94.

Dos décadas atrás, la superficie cultivada apenas superaba las 200 hectáreas de viñedos, mientras que en la actualidad ya se extiende por más de 2.000 hectáreas, lo que implica un incremento cercano al 1000%.

A diferencia de otras regiones vitivinícolas, en Los Chacayes la propuesta se caracteriza por un enfoque más exclusivo y personalizado, con numerosas bodegas que brindan catas privadas en escenarios privilegiados frente al Cordón del Plata.

Este enclave también se ha orientado fuertemente al turismo de bienestar, incorporando actividades como sesiones de yoga al amanecer con vistas abiertas a los viñedos, además de spas de alto nivel. La propuesta gastronómica acompaña esa identidad, con platos que expresan la esencia del lugar, como cordero patagónico, trucha de río fresca y queso de cabra, todos armonizados con vinos de producción local.

Este paraje mendocino permite estar en contacto con terroir pedregoso, lodges de lujo y etiquetas premiadas.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Los Chacayes?

Las propuestas que se pueden disfrutar en este enclave dedicado al vino combinan turismo enológico de categoría superior, contacto con la naturaleza, referencias históricas vinculadas a San Martín y opciones de turismo de aventura.

Visitar pequeñas bodegas de autor para participar en catas de vinos de alta calidad y producción cuidada.

para participar en de alta calidad y producción cuidada. Recorrer y comprender el proceso de vinificación de cepas representativas de la zona, como Chardonnay , Malbec y Cabernet Franc .

de cepas representativas de la zona, como , y . Disfrutar de degustaciones exclusivas en entornos privados, con vistas privilegiadas al Cordón del Plata y atención personalizada.

en entornos privados, con vistas privilegiadas al y atención personalizada. Probar etiquetas singulares , con perfiles de sabor distintivos, elaboradas en un extenso territorio que supera las 2.000 hectáreas de viñedos .

, con perfiles de sabor distintivos, elaboradas en un extenso territorio que supera las . Caminar entre viñedos , cactus y paisajes de montaña con cumbres nevadas al pie de la Cordillera de los Andes .

, y paisajes de con cumbres nevadas al pie de la . Explorar la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico, un espacio especialmente apto para actividades de senderismo.

El pueblo mendocino ideal para los amantes del vino de muy buena calidad.

Observar aves y acercarse a la vegetación autóctona dentro del área protegida.

y acercarse a la dentro del área protegida. Contemplar el vuelo de los cóndores en el entorno serrano y montañoso .

en el entorno . Contemplar el entorno natural sin realizar actividades específicas, simplemente apreciando la magnitud del paisaje andino .

sin realizar actividades específicas, simplemente apreciando la magnitud del . Recorrer el Parque Temático Sanmartiniano , un espacio dedicado a rememorar el tránsito del General José de San Martín por la región.

, un espacio dedicado a rememorar el tránsito del por la región. Visitar el Museo Retorno a la Patria , que reúne exhibiciones y elementos relacionados con la historia nacional argentina .

, que reúne exhibiciones y elementos relacionados con la . Conocer el Monumento Retorno a la Patria , erigido en homenaje a la gesta libertadora liderada por San Martín .

, erigido en homenaje a la gesta libertadora liderada por . Acercarse al cercano Monumento del Manzano Histórico , que recuerda y honra el paso del prócer por ese sitio.

, que recuerda y honra el paso del prócer por ese sitio. Observar el Cristo de la Hermandad , obra del escultor chileno Luis J. Sisara , emplazada en un entorno natural destacado.

, obra del escultor chileno , emplazada en un entorno natural destacado. Realizar caminatas de montaña a través de senderos de trekking en plena naturaleza.

en plena naturaleza. Probar la cocina regional, con platos típicos como cordero patagónico, trucha de río recién obtenida y queso de cabra producido localmente.

Conocé Los Chacayes, un pueblito mágico.

Dónde queda Los Chacayes

Los Chacayes está situado dentro del departamento de Tunuyán, en pleno centro del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza. Esta microrregión se extiende sobre la parte más elevada del área apta para cultivos, en contacto directo con los primeros cordones de la Cordillera de los Andes. Esa ubicación le confiere una inclinación natural del terreno y paisajes abiertos de gran amplitud, con vistas privilegiadas hacia cumbres que superan los 5.000 metros de altitud.

Cómo llegar a Los Chacayes

Partiendo desde la ciudad de Mendoza, la forma más práctica de llegar a Los Chacayes es en vehículo particular. El trayecto implica atravesar aproximadamente 120 kilómetros por la Ruta Nacional 40 en dirección sur y, posteriormente, empalmar con la Ruta Provincial 94, también llamada camino al Manzano Histórico, la cual lleva de manera directa hasta el centro de este enclave.

Embed

El recorrido desde la ciudad de Mendoza suele tener una duración cercana a las dos horas. Si bien no existen líneas de colectivos directas que conecten de forma regular la capital provincial con Los Chacayes, desde la terminal es posible abordar micros con destino a Tunuyán o Tupungato y, una vez allí, finalizar el viaje mediante taxi o remís.

Otra alternativa es contratar servicios de agencias turísticas que incluyen traslados organizados y excursiones hacia el Valle de Uco.