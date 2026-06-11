Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 

Arranca el Mundial 2026 y uno de los grandes atractivos, como en todo gran evento deportivo, es la ceremonia inaugural. En esta ocasión, por triplicado, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. Los detalles, en la nota.

El Mundial 2026 comenzará con una iniciativa inédita en la historia de la Copa del Mundo : tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión. México, Canadá y Estados Unidos compartirán el puntapié inicial de un torneo que marcará un antes y un después en la organización del certamen.

La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica , con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

La ceremonia inaugural en México tendrá como figura central a Shakira. La artista colombiana, vinculada a los Mundiales desde 2006, volverá a decir presente con la interpretación de Dai Dai, el tema oficial que compuso para la Copa del Mundo 2026.

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Además, habrá una celebración de lo latino, con muchos artistas de México. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla y Burna Boy son algunos de los artistas musicales que se presentarán en la ceremonia inaugural.

Pero la fiesta del Mundial 2026 sigue. El viernes 12 de junio, habrá acción tanto en Estados Unidos como en Canadá. A las 16hs de Argentina, juega Canadá contra Bosnia en Toronto. Y a las 22hs, juega la Selección de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles.

En Canadá, desde las 14.30hs, habrá otra ceremonia inaugural con artistas locales reconocidos mundialmente. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince son algunos de los cantantes que se presentarán.

En Estados Unidos, en tanto, desde las 20.30hs de Argentina, habrá números musicales de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Será el cierre de tres ceremonias inaugurales que asoman como eventos muy destacados en la previa de cada partido del Mundial 2026.

Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes.

En Argentina, la ceremonia de apertura desde el Estadio Azteca podrá verse en vivo por DSports, TyC Sports y Telefe. Además, la transmisión estará disponible de manera online mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Los detalles de la fiesta de inauguración según la FIFA

Según explicó la FIFA, la puesta en escena estará basada en el papel picado, una expresión artística tradicional que representa la identidad, el trabajo artesanal y el espíritu festivo de México.

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Además, la ceremonia contará con la presencia de Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actriz participará en los actos previos al encuentro para recibir a los aficionados en Ciudad de México y destacar el carácter global del fútbol.

El cantante Alejandro Fernández será el encargado de entonar el himno nacional de México, mientras que Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica.

La ceremonia en el Azteca tendrá un bloque especial dedicado al legado de Diego Armando Maradona, figura central del Mundial de 1986, cuando lideró a la selección argentina hacia su segundo título mundial en ese mismo estadio.

La ceremonia también rendirá tributo a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que conquistó su tercer título mundial en el propio Estadio Azteca al superar a Italia por 4 a 1.