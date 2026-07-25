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25 de julio de 2026 - 09:14
Jujuy.

Picaduras de alacranes: el NOA concentra el 70% de los casos

El infectólogo Gustavo Echenique advirtió sobre los riesgos de las picaduras de alacranes en Jujuy, explicó dónde suelen aparecer y cómo actuar ante un caso.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Picadurasde alacranes (Foto generada con IA)

Picaduras de alacranes (Foto generada con IA)

Las picaduras de alacranes representan una situación que requiere especial atención en el norte argentino, donde se concentra una importante proporción de los casos registrados a nivel nacional. En Jujuy, la presencia de estos animales obliga a reforzar las medidas de prevención dentro de los hogares.

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Gustavo Echenique, médico infectólogo (MP 2929), señaló que el norte del país presenta una alta incidencia de escorpionismo. “El NOA concentra casi el 70% de las notificaciones a nivel nacional. En Argentina se notifican aproximadamente entre 8.000 y 9.000 casos de escorpionismo por año. Entonces, obviamente, cuando hablamos del NOA, también Jujuy tiene un número no menor de casos”, explicó.

El mayor riesgo, en la población pediátrica

El especialista advirtió que una picadura puede provocar cuadros graves, principalmente en los niños. “Una picadura sigue siendo mortal en algunos casos, sobre todo en la población pediátrica. Eso creo que es muy importante recalcar”, afirmó. Por este motivo, insistió en que la prevención dentro de los hogares resulta fundamental para disminuir el riesgo de contacto con alacranes.

Dónde pueden esconderse los alacranes

Echenique explicó que la presencia de cucarachas puede favorecer la aparición de escorpiones, ya que forman parte de su alimentación. “Los escorpiones se alimentan principalmente en los domicilios de cucarachas. Por lo tanto, la higiene que mantengamos en nuestros hogares es fundamental”, señaló.

También detalló algunos de los lugares donde suelen encontrarse dentro de una vivienda. “En el caso del escorpionismo, están generalmente en las zonas de los resumideros, están a veces en la ropa, en las zapatillas, atrás de los roperos, atrás de los cuadros, por lo general”, explicó.

Por este motivo, recomendó mantener limpios esos sectores y prestar especial atención al momento de utilizar prendas o calzado que hayan permanecido guardados. Además, remarcó que “el tema de la fumigación también es muy importante” como parte de las medidas preventivas.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

En caso de sufrir una picadura, el infectólogo recomendó actuar con rapidez y evitar medidas caseras que puedan retrasar la atención médica. “En caso de tener un accidente o se constate la picadura de alacrán, es importante mantener la calma. Segundo, el hielo local. Y constituirnos en el primer centro de atención que tengamos, ya sea un puesto de salud o, en el caso de la zona capital, el Centro Especial de Norte, que tiene el antídoto”, explicó.

Echenique aclaró que el antídoto no necesariamente debe administrarse en todos los casos, ya que dependerá de la evaluación médica y de la gravedad del cuadro. “Tenemos el antídoto para este tipo de situaciones, en caso de necesitarlo, porque no siempre se necesita”, indicó.

Picaduras de alacranes (Foto generada con IA)

Picaduras de alacranes (Foto generada con IA)

Recomiendan llevar el ejemplar si es posible

Otro punto que puede ayudar al momento de la atención es identificar el tipo de escorpión involucrado. “Si es posible llevar el escorpión, mejor para que podamos determinar qué tipo de variedad tenemos”, expresó Echenique.

Sin embargo, remarcó que lo principal es concurrir rápidamente a un centro de salud. “La concurrencia a un servicio de guardia creo que es fundamental para poder actuar rápidamente y llevar tranquilidad a la gente, porque esto no es mortal, pero sí puede ocasionar en cierto grupo de personas cuadros mucho más complejos”, concluyó.

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