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24 de julio de 2026 - 14:07
Jujuy.

Descubrieron una nueva variedad de palta en Jujuy y es furor en el mercado

Se llama palta Carumbé, fue hallada de manera accidental en El Bananal y desarrollada por los hermanos Jiménez junto al INTA Yuto.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)

Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)

Una variedad de palta nacida en Jujuy comienza a ganar lugar en el mercado nacional. Se trata de la palta Carumbé, originaria de El Bananal, en la zona de Yuto, que fue descubierta por los hermanos Javier y Oscar Jiménez y desarrollada junto al INTA Yuto.

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Su excelente calidad, el sabor y la resistencia de la cáscara despertaron el interés de productores de distintos puntos del país, al punto que este año ya se comercializaron cientos de plantas para su cultivo.

Un hallazgo que ocurrió por casualidad

La historia de la palta Carumbé comenzó hace unos 15 años, cuando los productores encontraron una planta silvestre a orillas del río Piedras, en una época del año en la que no era habitual encontrar frutos.

Oscar Jiménez recordó que desde entonces comenzaron a estudiar sus características. "Es una nueva variedad de palta que encontramos en el monte y hace 15 años la tenemos aquí. La venimos siguiendo con el INTA y consideramos que puede ser una muy buena palta por sus características", explicó.

Tras descubrirla, decidieron injertarla para multiplicarla y analizar su comportamiento productivo.

Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)

Palta Carumbé (Foto: Bichos de Campo)

Similar a la Hass, pero con identidad propia

Según explicó el productor, la Carumbé comparte varias características con la conocida palta Hass, aunque presenta algunas diferencias. "Es similar a la Hass, pero tiene algunos toques diferentes", señaló.

Su nombre también tiene un significado especial. "Carumbé significa tortuga en guaraní por la caparazón que tiene. La cáscara es durísima", contó Jiménez.

Esa dureza representa una ventaja para el transporte y la comercialización, ya que reduce el riesgo de daños durante el traslado.

Al igual que la Hass, la fruta cambia de color al alcanzar su punto óptimo de consumo. "Para que sea buena tiene que madurar negra como la Hass, así que tiene todas las características", afirmó.

Además, destacó su calidad gastronómica. "Es cremosa, brillosa y riquísima", describió.

La palta Carumbé también posee un alto porcentaje de materia seca, una pulpa muy abundante en relación con la semilla y un suave sabor con notas similares a la nuez.

Palta Carumbé (Foto: AgroNOA)

Palta Carumbé (Foto: AgroNOA)

Ya venden plantas a todo el país

Después de varios años de evaluación, los productores comenzaron a multiplicar la variedad para ofrecerla a otros emprendimientos. "Este año hicimos 400 plantines que vendimos a todo el país", explicó Jiménez a la Municipalidad de Yuto.

El proyecto continúa creciendo y ya tiene nuevas metas para los próximos meses. "Tenemos una planta madre y queremos en el futuro tenerla por cantidad. Vamos a lanzar cerca de 800 plantas para producir", adelantó.

La palta Carumbé es una variedad de cosecha tardía, ya que madura entre fines del otoño y principios del invierno, una característica que permite ampliar la oferta de esta fruta durante más meses del año y fortalecer el desarrollo productivo de la región de Yuto y El Bananal.

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