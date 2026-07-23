GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto. 

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Hungría y tendrá nuevamente la presencia de Franco Colapinto , quien afrontará la undécima fecha del campeonato 2026. El argentino volverá a ponerse al mando del Alpine en el tradicional circuito de Hungaroring, en un fin de semana que contará con entrenamientos, clasificación y la carrera principal del domingo.

Durante la undécima jornada del campeonato, Franco Colapinto buscará prolongar su buen momento dentro de la Fórmula 1 y volver a meterse en la pelea por puntos. El argentino competirá en el Autódromo Hungaroring , donde intentará aprovechar cada instancia del fin de semana para conseguir un resultado positivo.

El escenario elegido para esta fecha será el Hungaroring, un trazado conocido por su diseño técnico y sus limitadas oportunidades de adelantamiento . Al tratarse de un circuito angosto y con escasas rectas largas, los pilotos suelen tener dificultades para superar a sus rivales en pista, por lo que la clasificación y la estrategia de carrera adquieren una importancia clave.

Práctica libre 1: 08:30 a 09:30 (Colapinto no estará presente)

08:30 a 09:30 (Colapinto no estará presente) Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07:30 a 08:30

07:30 a 08:30 Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

El piloto argentino buscará aprovechar cada instancia del Gran Premio para mantener su buen rendimiento y sumar nuevos puntos en la temporada.

El Hungaroring es conocido como el “Mónaco sin barreras” por sus similitudes con el histórico trazado de Montecarlo. Es un circuito que exige máxima carga aerodinámica, castiga los frenos y los neumáticos y suele ofrecer carreras estratégicas debido a la dificultad para adelantar. El récord de vuelta pertenece a Max Verstappen, quien en 2019 registró un tiempo de 1:17.10.

Por qué Colapinto no estará en la práctica

La fecha en el Hungaroring será la última antes del tradicional parate de verano de la Fórmula 1. En este contexto, Alpine aprovechará el fin de semana para cumplir con la normativa que obliga a los equipos a dar participación a pilotos jóvenes en determinadas sesiones de entrenamientos. Por ese motivo, Paul Aron ocupará el lugar de Franco Colapinto durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría.

La escudería dio a conocer esta decisión con este comunicado oficial: “El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”.

El reglamento, desde 2025, expresa que cada equipo debe ceder cuatro veces en la temporada - dos por piloto - el auto a un piloto rookie. Aron, a través de esta oportunidad dijo: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad”.