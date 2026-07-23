Pablo Molouny: "El rugby es un deporte formativo que deja hábitos para toda la vida"

Pablo Molouny tiene 52 años y una vida marcada por su pasión por el rugby . Durante su paso por Canal 4, destacó los valores que transmite esta disciplina, recordó experiencias junto a jugadores de Los Pumas y habló sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre los clubes de Jujuy.

Para Molouny, el rugby va mucho más allá de lo que sucede durante un partido. La formación deportiva, sostuvo, también implica incorporar conductas y valores que acompañen a los jugadores fuera de la cancha.

“El rugby tiene una característica que nosotros buscamos reforzar muchísimo en el Suri, y es que es un deporte formativo . La formación implica no solamente el conocimiento y la destreza para practicar un deporte, sino intentar que los jugadores vayan adquiriendo algunos hábitos que les van a ser útiles para su vida”, explicó.

Durante la entrevista, Molouny recordó una reflexión de Hugo Porta dirigida a jóvenes jugadores y la utilizó para explicar uno de los principios que considera centrales dentro del rugby.

“Tuve la suerte de cruzarme con un video de Hugo Porta, capitán histórico de Los Pumas, cuando habla con juveniles y les dice: ‘No se olviden de que ustedes son dentro y fuera de la cancha’. Es importante el respeto de las reglas dentro y fuera de la cancha y el respeto por el árbitro, que es quien nos marca qué hicimos bien y qué hicimos mal”, señaló.

En esa formación también aparece una de las tradiciones más características de la disciplina: el tercer tiempo. “El tercer tiempo es un momento más del partido. A nivel competencia, el partido se acaba con el pitido final del árbitro después de los 80 minutos, pero después comienza otra parte. Los Pumas terminan de jugar y tienen un momento para compartir con el otro equipo”, destacó.

La expectativa por la llegada de Los Pumas a Jujuy

Molouny también se refirió a lo que significará para la provincia recibir nuevamente al seleccionado argentino y al protagonismo especial que tendrá el rugby durante esos días. “Ojalá sea una fiesta más de una semana Puma, una semana donde el rugby cobra un protagonismo en Jujuy que habitualmente no tiene. Vamos a tener acá en la provincia a nuestro seleccionado y es un lujo”, expresó.

Además, remarcó la posibilidad de que los aficionados puedan acercarse a los jugadores y conocer otra faceta de quienes representan al país dentro de la cancha. “Ojalá algunos, o la mayoría, puedan tener contacto con los jugadores y conversar. El jugador de rugby, el Puma, es una persona de una humildad y de un trato muy especial”, sostuvo.

Los Pumas jugarán en el estadio 23 de Agosto

Una anécdota en el Mundial de 2015

Para graficar esa cercanía, Molouny recordó una experiencia que vivió junto a su hijo durante el Mundial de Inglaterra 2015. “Tuve la oportunidad de ir a un Mundial con mi hijo. Terminó el partido y nos colgamos de la baranda para pedirles fotos a Los Pumas. Se acerca el Chelo Bosch, le pedimos una foto, agarra mi teléfono, nos ponemos, la saca y dice: ‘Uy, salimos horribles, hagamos otra’”, relató.

El episodio quedó grabado en su memoria como una muestra de la sencillez que encontró en distintos integrantes del seleccionado argentino. Molouny también contó que durante los años en los que vivió en Buenos Aires tuvo la posibilidad de acercarse a la franquicia de Jaguares y compartir diferentes encuentros con sus jugadores.

“Era parte de lo que se llamaba Fundador Jaguar y eso nos daba derecho a dos almuerzos por año con los jugadores. Eran personas súper simples, súper accesibles para conversar y compartir”, recordó.

“Lo más importante tiene que ser el rugby y la pelota”

Más allá de la expectativa por la presencia de Los Pumas, Molouny puso el foco en el trabajo que se realiza para fortalecer la disciplina dentro de la provincia y generar una mayor integración entre las instituciones. “Hoy la provincia está trabajando para reforzar los vínculos entre los clubes jujeños y ver cómo nos apoyamos y ayudamos para que el rugby de la provincia crezca”, explicó.

En ese sentido, planteó que el desarrollo del deporte requiere dejar de lado los intereses particulares y trabajar detrás de un objetivo común. “Si nosotros generamos buenos vínculos y tenemos en claro que lo más importante no son ni el Suri, ni Pablo Molouny, ni Juan Pérez, sino el rugby y la pelota, vamos a poder crecer como provincia y como deporte. Eso es lo que nosotros queremos”, concluyó.